"الحكام المحليون أنقذوا النصر من الهبوط في 2007 وأعادوه للبطولات في 2014"

اتهام صريح للحكام المحليين بمجاملة النصر

وصف اللاعب السابق والناقد الرياضي حماد الدوسري ما يُشاع عن مجاملة الحكام المحليين لنادي الهلال بالكذبة، مشيرًا إلى أن المواسم العشرة الأخيرة أثبتت ذلك وأوضحت أن المنافسين جميعًا هم من استفادوا من التحكيم السعودي.

التحكيم في الدوري السعودي دومًا ما يُثير الجدل في الإعلام والشارع الكروي، وقد شهدت الساعات الأخيرة نقاشًا ساخنًا بسبب استبدال حكام مباراة الأهلي والشباب الأجانب بالسعودي محمد الهويش.

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الدوسري لم يكتف بالدفاع عن الهلال ونفي تهمة مجاملته من الحكام السعوديين، بل انتقل للهجوم ضد النصر والتأكيد على أنه الفريق الأكثر استفادة من التحكيم المحلي.

إذ قال ضمن برنامج "مساحة الرياضية" الذي يُبث عبر تويتر "الأخطاء التحكيمية ماركة زرقاء خالصة .. تلك الكذبة بدأت تنكشف شيئًا فشيئًا خلال السنوات الـ10 الماضية". تابع "الحكام المحليون أنقذوا النصر من الهبوط في الدوري السعودي موسم 2006-2007، الفريق وصل إلى مباراة شبه فاصلة مع الخليج ولم يُنقذهم سوى الحكام المحليين، والأخطاء موجودة في يوتيوب". أضاف حول مساندة الحكام للأهلي "موسم 2010-2011 الأهلي عاد للمنافسة على الدوري بأخطاء كارثية من الحكام لصالحه، ونتذكر جميعًا إلغاء الأهداف للهلال والشباب والنصر، وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق البطولة". أتم "موسم 2014 شهد عودة النصر للبطولات بفضل الحكام المحليين، وأذكر أنه كان هناك تكتلًا من الأندية يرفض الحكام المحليين لكن فيصل بن ترك رئيس النصر خرج وحيدًا وأكد ثقته في الحكم المحلي ودعم استمراره". الزميل حماد الدوسري @HMMAD_ALDOSARI لبرنامج @sport22space:#النصر أنقذه التحكيم المحلي من الهبوط موسم 2007 وعاد للبطولات موسم 2014 من خلال الحكم المحلي

•يتهمون #الهلال بالتحكيم المحلي وأندية #النصر و #الاهلي و #الاتحاد رفضت الحكم الأجنبي pic.twitter.com/EkRe8E57vr — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) June 26, 2022

يُشار إلى أن الهلال سيواجه الفيصلي يوم غدٍ في ختام الدوري السعودي فيما سيلعب منافسه الاتحاد مع الباطن، ويكفي الفريق العاصمي الفوز للتتويج باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة منافسه.

الأهلي من جانب آخر سيُكافح للنجاة من الهبوط، حيث يحتاج للفوز على الشباب وتعثر أحد منافسيه خاصة الفيصلي أو الباطن.