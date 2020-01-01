الحفاظ على الليجا؟ زيدان يواجه لعنة عمرها 32 عاماً في ريال مدريد

الملكي يواحل الحفاظ على لقبه المحلي

يستهل ريال مدريد حملة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً على ريال سوسييداد مساء الليلة، ولكن مدربه زين الدين زيدان سيكون أمام مهمة خاصة لكسر لعنة صاحبت مدربي الفريق الملكي.

وعلى مدار تاريخ النادي الإسباني العريق، فقط أربعة مدربون نجحوا في الدفاع بنجاح عن لقب الليجا، الأمر الذي فشل أي مدير فني في فعله منذ 1989.

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آخر من نجح في الفوز بلقبي دوري على التوالي مع الميرينجي كان الهولندي ليو بينهاكر الذي حقق اللقب في ثلاث مناسبات متتالية، ثم لمدة 32 عاماً فشل أي مدرب في تكرار الأمر.

وسبق بينهاكر الثلاثي ميجيل مونوز بستينيات القرن الماضي، ميليان ميليانيتش في السبعينيات، ثم لويس مولوني في 1978 و1979.

فيسينتي ديل بوسكي كان قريباً من كسر النحس في مطلع الألفية وحقق لقب الليجا مرتين، ولكن فصل بينهما عام 2002 لفالنسيا، إذا فاز باللقب في 2001 و2003.

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فوز زيدان بالليجا إذا تحقق سيجعله تاسع مدرب في تاريخ المسابقة يحقق اللقب ثلاث مرات على الأقل، وآخر المنضمين للقائمة كان بيب جوارديولا عن ألقابه مع برشلونة.

ويملك الفرنسي لقبي دوري كمدرب عن الموسم الماضي، والمرة الأولى في موسم 2016-2017.