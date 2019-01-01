الحضور الجماهيري في الكأس الذهبية يتفوق على كوبا أمريكا

عزوف جماهيري كبير على بطولة كوبا أمريكا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تفوق الحضور الجماهيري في مباريات الكأس الذهبية والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وجاميكا وكوستاريكا على لقاءات كوبا أمريكا في البرازيل.

وتٌقام مباريات الكأس الذهبية بين منتخبات أمريكا الشمالية في اتحاد الكونكاكاف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أنّ الحضور الجماهيري في الكأس الذهبية يتفوق بمراحل على كوبا أمريكا رغم شهرة الأخيرة وتنافس منتخبات أعرق مثل البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وغيرها من البلدان.

وكان أفضل حضور جماهيري مسجل في دور المجموعات بالكأس الذهبية يصل إلى 65.527 متفرج وهو أكثر بنحو 10 آلاف مشجع عن لقاء تشيلي وأوروجواي الأكثر حضورًا في الكوبا.

وأوضحت الصحيفة أنّ أغلب المباريات تشهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا عكس المدرجات الخاوية التي تظهر في كوبا أمريكا، حتى أنّ لقاء جاميكا وهندرواس شهد 17.874 متفرج بينما مباراة مثل الإكوادور واليابان - الأقل حضور جماهيري في الكوبا - شهدت حضور 7.623 متفرج فقط.

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في الكأس الذهبي 48.363 متفرج في المباراة الواحدة بينما تعاني كوبا أمريكا إذ بلغ المتوسط 27.940 متفرج والمجموع الإجمالي 502.923 مشجع.

دور ربع النهائي من كوبا أمريكا ينطلق فجر السبت بتوقيت السعودية بمباراة بين البرازيل وباراجواي.