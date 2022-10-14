الحضور الجماهيري .. الاتحاد يتصدر ومفاجأة غريبة للشباب

الاتحاد ملك الحضور الجماهيري في الدوري السعودي

كشف برنامج "ملعب SBC" النقاب عن أكثر الأندية حضورًا جماهيريًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد جاء الاتحاد في الصدارة كما هو دائمًا.

وزارة الرياضة السعودية تمنح أموالًا مقابل الحضور الجماهيري وفق آلية محددة تعتمد على عدد الجماهير مقارنة بسعة الملاعب.

دوري روشن السعودي لُعب منه 7 جولات ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثامنة مساء غدٍ السبت وتستمر ليومين قبل توقف البطولة حتى منتصف ديسمبر القادم، وذلك لاستعداد ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

الاتحاد تصدر قائمة الأندية الأكثر حضورًا جماهيريًا في الموسم الجاري من الدوري السعودي بتواجد 90 ألفًا و979 مشجعًا في ملعبه، وتلاه النصر بحضور 69 ألفًا و213 مشجعًا.

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الهلال حامل لقب الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الأخيرة جاء ثالثًا بـ44 ألفًا و13 مشجعًا.

المفاجأة الغريبة أن الشباب متصدر جدول الترتيب السعودي والذي لم يخسر حتى الآن وفقد نقطتين فقط بتعادله في الجولة الأخيرة مع الهلال لم يكن من الخمسة الأوائل في القائمة، إذ جاء العدالة رابعًا بما يقرب من 31 ألف مشجع والتعاون خامسًا بـ29 ألف مشجع.

يُشار إلى أن الهلال سيواجه الطائي في حائل يوم غدٍ السبت، فيما سيلتقي الشباب مع ضيفه الخليج في نفس اليوم.

الجولة الثامنة والأخيرة قبل توقف الدوري السعودي الطويل تُستكمل الأحد بمواجهة الاتحاد مع الوحدة ومباراة النصر أمام الفيحاء في مرسول بارك.

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