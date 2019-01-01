الحضري وعواد وكهربا على رأس أبرز الداعمين لمصر قبل افتتاح أمم إفريقيا

ربنا يوفقكم و تفرحوا الشعب المصري بكأس البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن العديد من لاعبي الكرة المصرية والذين مثلوا المنتخب المصري الأول لكرة القدم من قبل دعمهم الكامل للفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق اليوم في القاهر.

مصر تواجه مساء اليوم منتخب زيمبابوي في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا والتي تجمع كلاهما على استاد القاهرة الدولي.

عصام الحضري غرد عبر حسابه لشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بالتوفيق يا رجالة ، البطولة في ملعبكم و كلنا بنشجعكم ، ربنا يوفقكم و تفرحوا الشعب المصري بكأس البطولة ان شاء الله ( صباح الخير و النصر)".

بالتوفيق يا رجالة ، البطولة في ملعبكم و كلنا بنشجعكم ، ربنا يوفقكم و تفرحوا الشعب المصري بكأس البطولة ان شاء الله

🇪🇬 💪 🇪🇬

( صباح الخير و النصر) #شجع_مصر pic.twitter.com/i9y7xxI1Xv — Essam El-Hadary (@ElHadary) June 21, 2019

وغرد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي : "بالتوفيق لمنتخبنا الحبيب منتخب الفراعنة الرجالة كلنا في ظهركوا البطولة الثامنة ان شاء الله مصرية".

📅 المباراة الافتتاحية



مصر 🆚 زيمبابوي

🏟️ستاد القاهرة

⏱️11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة



بداية مشوار الفراعنة من أجل اللقب الثامن 🇪🇬🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qY9SCSmVNB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

لاعب الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا غرد : "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني...وان شاء الله تعملوها يا رجالة 🏆 ...مصر كلها معكم".

حل أزمة منتخب زيمبابوي قبل ساعات من مواجهة مصر في افتتاح أمم إفريقيا

حارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد كتب : "مهما اختلفنا في وجهة النظر ولكن في النهاية ستظل مصر فوق الجميع#الثامنة ان شاء الله".