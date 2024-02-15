الحسم في جدة .. الاتحاد يعود من أوزباكستان بالتعادل مع نافباخور

مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

حقق الاتحاد المطلوب من مواجهة نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وذلك بعدم الخسارة في أوزباكستان والعودة بنتيجة التعادل السلبي وتأجيل الحسم للقاء الإياب في جدة.

الاتحاد سيطر على الشوط الأول تمامًا من حيث الاستحواذ والمبادرة الهجومية لكن عاب هجومه البطء الشديد والعشوائية في التحركات والتمريرات الخاطئة ولذا لم يستطع صناعة أي فرصة خطيرة على مرمى مستضيفه سوى واحدة كانت بتسديدة من عبد الرزاق حمدالله ارتدت من القائم في بداية اللقاء.

نافباخور اكتفى بالأدوار الدفاعية وغاب هجومه تمامًا عن الصورة في الشوط الأول، لكن الأمر اختلف في الفترة الثانية وقد بدأ الفريق يختبر عبد الله المعيوف ببعض التسديدات الجيدة من الهجمات المرتدة السريعة إلا أن الحارس السعودي كان لها بالمرصاد.

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أداء الاتحاد تحسن هجوميًا في الشوط الثاني خاصة بعد مشاركة أحمد الغامدي بدلًا من مروان الصحفي، لكن بقيت سلبيات الهجوم الموجودة في الشوط الأول حاضرة في الثاني خاصة البطء وعدم التنظيم وافتقاد التركيز والدقة في اللمسات الأخيرة وهو ما جعل الفرص الاتحادية ليست بالخطورة المطلوبة.

الحذر الدفاعي الشديد من أصحاب الملعب والمشاكل الهجومية لدى الضيف سارت بالمباراة حتى النهاية بالتعادل السلبي ليؤجل الحسم إلى موقعة الإياب في جدة مساء الخميس القادم.