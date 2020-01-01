الحسم خلال ساعات .. والد ميسي في الطريق إلى برشلونة

اجتماع طارئ بين والد ميسي وجوسيب ماريا بارتوميو لحسم مسألة رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة

سيصل خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وأسطورة برشلونة إلى كتالونيا خلال ساعات حيث أقلعت طائرته من روزاريو الأرجنتينية قبل قليل متجهة إلى إسبانيا.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وبعدما تمرد ميسي على برشلونة ورفض الذهاب إلى التدريبات، تم الحديث عن اجتماع بين والد ميسي وبين بارتوميو من أجل حسم الأمور، وظل الاجتماع يتأجل حسب المصادر حتى جاءت اللحظة الحاسمة.

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وأظهرت الصور قبل قليل إقلاع طائرة خورخي ميسي من روزاريو متجهة إلى برشلونة من أجل أن يجتمع والد الهداف التاريخي لنادي برشلونة بالرئيس لحسم الأمور.

ويبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر أن يلجأ للحوار من جديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل حسم مستقبله مع الفريق بعد ما حدث مؤخرًا.

وفي الوقت الحالي، بدأ الحديث عن احتمالية البقاء من جديد يعود للساحة مع تراجع مانشستر سيتي عن ضم النجم الأرجنتيني حسب ما قالته الموندو ديبورتيفو.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.