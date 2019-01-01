رئيس الحزم: الفوز على النصر لم يأتي من فراغ

رئيس الحزم يتحدث عن الفوز على النصر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عبد الله المقحم، رئيس نادي الحزم، على أن فوز فريقه على النصر لم يأتي من فراغ، ولكن بعد عمل وجهد كبير من الجميع وليست من الإدارة فقط.

المقحم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "اجتمعت مع اللاعبين بعد مباراة الاتفاق، وأكدوا لي أنهم السبب في الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها أمام الاتفاق".

رئيس الحزم تابع: "ما صدر من اللاعبين، يدل أننا نمتلك رجالًا على قدر الثقة، واستطاعوا تحمل المسؤولية، ووعدونا بالخروج بالنقاط الثلاث أمام النصر"

عبد الله المقحم واصل: "أعتقد أن النصر والحزم كانوا جريحين قبل المباراة، ولكن فريقنا دخل بتركيز أكثر من أجل تحقيق الفوز"

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واختتم رئيس الحزم تصريحاته قائلًا: "كنا نعلم بأن النصر ليس في حالته، والأهم بالنسبة لنا هو إخراج اللاعبين من الحمل الكبير"

النصر خسر على يد الحزم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.