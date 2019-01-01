الحرب بدأت – واندا ترد على سباليتي بشأن بقاء إيكاردي في إنتر

هل تكون بداية رحيل الأرجنتيني عن صفوف إنتر؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

بدأت الأمور تتعقد في تجديد تعاقد الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لصالح إنتر الإيطالي.

ورفضت وكيلة اللاعب وزجته، واندا نارا، التجديد للنيراتزوري، مع وجود عدة عروض واهتمام بالحصول على خدماته من ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، تشيلسي، يوفنتوس.

وكان أندريا رانوكيا، قد كتب رسالة عقب خوضه المباراة الأولى له بقميص إنتر أمام بينفتتو في كأس إيطاليا والتي انتهت بفوز الأفاعي بسداسية مقابل هدفين.

وقال رانوكيا: "لا يهم، دقيقة، نصف ساعة، مباراة أو 10، أنه من الرائع أن تلعب لهذا الفريق ومع هولاء اللاعبين، فوزرا إنتر".

إعصار كين في أوروبا لا يتوقف! 👊

في مثل هذا اليوم منذ 8 أعوام.. بدأ إعصار السفاح الإنجليزي هاري كين🔝 pic.twitter.com/VY1ROQNdKi — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

ليقوم المدير الفني لوتشيانو سباليتي بالتعقيب على رسالة لاعبه: "تلك الرسالة التي لابد أن نكررها باستمرار ماذا سنقدم لإنتر، ليس ماذا سيقدم إنتر لي".

لترد عليه زوجة إيكاردي، واندا نارا عبر إنستجرام "بينما تنتظر ما لن يحدث أبداً، يحدث مالم كنت تتوقعه".

الأمر الذي قد يفسر احتمالية رحيل قائد إنتر بسبب عدم تجديد تعاقده، حيث ينتهي تعاقد في 2021.