الحذاء الذهبي | ميسي، رونالدو، وقائمة المتوجين بالجائزة عبر التاريخ

تعرف على الفائزين بالحذاء الذهبي على مر التاريخ، ومن أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة وكيفية احتساب النقاط؟

يشتعل الصراع على الحذاء الذهبي هذا الموسم، بشكل كبير ومع مرور الجولات، تزداد الإثارة والمنافسة بين اللاعبين للحصول على الجائزة بنهاية الموسم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.

المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، كان آخر من حقق الجائزة، عندما حصل عليها مع لاتسيو في موسم 2019-20 وحينها سجل 35 هدفًا، وجاء بعده ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 34 هدفًا.

وفي الموسم الحالي، يتصدر ليفاندوفسكي السباق، برصيد 35 هدفًا (70 نقطة)، ويليه الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، برصيد 23 هدفًا (46 نقطة) لكل لاعب.

وانطلقت جائزة الحذاء الذهبي في موسم 1967-68، وكان يتم منحها من مجلة ليكيب الفرنسية، وفي أول نسخة حصل عليها اللاعب البرتغالي أوزيبيو وفي ذلك الوقت كان قد سجل 42 هدفًا.

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ومنذ موسم 1996-97 أصبح يتم منح الجائزة من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية، وتم إضافة نظام جديد لاحتساب الفائز وهو نظام النقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تاريخ الكرة الذهبية، وكيفية احتساب النقاط، ومن أكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة على مر التاريخ، ومن هم الفائزون بها منذ انطلاقها.

كيفية احتساب نقاط الحذاء الذهبي؟

يتم احتساب الأهداف التي يتم تسجيلها في الدوريات فقط، وليس الكؤوس، والبطولات القارية، مثل دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي يتم فيها احتساب الهدف بنقطتين.

بينما يتم احتساب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات من المركز السادس وحتى المركز الحادي والعشرون بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي للدوريات، ويتم احتساب الهدف بنقطة وحيدة في باقي الدوريات.

من أكثر اللاعبين تحقيقًا للحذاء الذهبي على مر التاريخ؟

يعتبر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أكثر اللاعبين تحقيقًا للجائزة برصيد 6 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بأربع مرات.

ويعد كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، هما اللاعبان الوحيدان، اللذان نجحا في الفوز بالجائزة في دوريين مختلفين، حققها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بينما حصل عليها سواريز عندما كان لاعبًا في ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

وعلى صعيد الأندية يعد برشلونة أكثر الأندية حصل لاعبوه على الجائزة برصيد 8 مرات، ثم ريال مدريد 4 مرات، ودينامو بوخارست ثلاث مرات.

من هم الفائزون بالحذاء الذهبي منذ انطلاقه؟