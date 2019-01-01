أسامة الحدادي: مجبرون على الفوز أمام موريتانيا والنتيجة أهم من الأداء

منتخب تونس يلاقي المرابطين غدًا في ختام دور المجموعات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض أسامة الحدادي؛ لاعب المنتخب التونسي، الانتقادات التي توجه لفريقه، مؤكدًا على تعهد اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء الغد أمام موريتانيا.

نسور قرطاج يخوضون غدًا الثلاثاء، مباراة مصيرية أمام المرابطين، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال الحدادي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "الفترة الحالية نتعرض بها لضغوط كبيرة، لكن هذا في صالحنا، سيزيد من إصرارنا على تقديم أداء جيد أمام موريتانيا، خاصة وأن المباراة ستقام ليلًا في جو معتدل وهو ما سيساعدنا على إظهار جاهزيتنا البدنية والفنية".

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وأضاف: "هناك من انتقد أدائنا في المباريات الماضية، لكن كل شخص حر في رأيه، في الأخير أرض الميدان شيء آخر، نحن قدمنا شوطًا ممتازًا أمام مالي، وحتى عندما تأخرنا في النتيجة أظهرنا قوة شخصيتنا وعدنا بالتعادل، وهذا لم يكن سهلًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

لاعب نسور قرطاج اختتم: "إذا تم تخيري بين الأداء أو النتيجة فبالتأكيد سأختار الفوز، الجميع يذكر النتيجة في النهاية وليس الأداء، والآن نحن مجبرون على الفوز أمام موريتانيا وتقديم مباراة جيدة تقنع الجمهور وترضينا".

يذكر أن تونس تعادل في أول مباراتين لها بالبطولة أمام أنجولا ومالي بنتيجة 1-1، لتحتل المركز الثاني في مجموعتها برصيد نقطتين، خلف مالي المتصدر بأربع نقاط، وتحل أنجولا ثالثًا بنقطتين، وموريتانيا رابعًا بنقطة واحدة.