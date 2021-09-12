الحبسي: العويس أظهر أنه الحارس الأول في السعودية، وتلك نقطة قوته

حارس مرمى الهلال السابق يتحدث عن تعادل الأهلي مع التعاون

أشاد حارس المرمى المعتزل "علي الحبسي" كثيرًا بمحمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السعودية، مشيرًا إلى أنه أظهر بأدائه خلال المباريات الأخيرة أنه حارس المرمى الأول في المملكة.

العويس لعب مباراة ممتازة مع الأهلي أمام التعاون مساء اليوم، وقد قاد الفريق للهروب من خسارة محققة بتصديه للعديد من الفرص المؤكدة والخطيرة لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

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اللاعب الذي حمى عرين الأخضر خلال مباراتي تصفيات آسيا لكأس العالم أمام فيتنام وعُمان مؤخرًا حصد إعجاب الجميع بأدائه القوي في القصيم، وآخرهم الحبسي الذي لعب للهلال بعد مسيرة أوروبية ممتازة.

إذ قال خلال برنامج "ملعب SBC" أعتقد أن العويس اليوم كان أحد أهم لاعبي الأهلي، وقد ربح نقطة مهمة للفريق من خارج ملعبه أمام التعاون، ليس اليوم فقط لكن أيضًا خلال مباراتي المنتخب السعودي قدم أداءً قويًا وأظهر شخصيته وأنه حارس المرمى الأول في السعودية".

أضاف حول نقطة قوة اللاعب "العويس يتميز برد فعل مميزة جدًا جدًا، حضوره كان كبيرًا اليوم والفريق كان بحاجة له وقد كان عند حُسن الظن".

وأتم "كم التسديدات التي سُددت على مرمى العويس اليوم يؤكد وجود مشكلة لدى دفاع الأهلي، التعاون لعب مباراة كبيرة وكان قريبًا من الفوز لولا تألق العويس الذي كسب نقطة للأهلي".

يُشار إلى أن الأهلي لم ينجح في الفوز حتى الآن في الدوري السعودي، إذ تعادل في مبارياته الأربعة.

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