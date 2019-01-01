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الحالة الأولى بكأس آسيا - تكنولوجيا الفيديو تلغي هدف اليابان في فيتنام

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©Getty Images
لمسة يد من قائد اليابان يوشيدا تلغي هدف فريقه في شباك فيتنام بالدور ربع النهائي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

شهدت كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019، تطبيق أول حالة لتكنولوجيا الإعادة التليفزيونية في مواجهة اليابان وفيتنام.

المنتخب الياباني نجح في افتتاح التسجيل بمواجهته أمام فيتنام، في أولى مباريات دور الثمانية من البطولة اليوم الخميس.

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مايا يوشيدا تمكن من تسجيل الهدف بكرة رأسية داخل منطقة جزاء الخصم بالدقيقة 22، ليحتفل وتمر الأمور بشكل طبيعي، قبل أن يقرر الحكم الإماراتي محمد عبد الله التحقق من اللقطة.

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وبعد الذهاب لرؤية الإعادة مرة أخرى تبين وجود لمسة يد على يوشيدا ليتم إلغاء الهدف الياباني.

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وتعد هذه الحالة هي الأولى من نوعها خلال البطولة التي افتتحت هذا الشهر بالإمارات.

يُذكر أن الفائز من مواجهة اليوم يلتقي مع الفائز من الصين وإيران في نصف النهائي.

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