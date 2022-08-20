الحارس الشخصي والحمام التركي .. كروس ومودريتش يودعان كاسيميرو

النجم البرازيلي تعهد بالعودة يومًا ما

تسبب رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، في صدمة هائلة لدى المشجعين بالنادي الإسباني، لكن الأمر يحمل أهمية خاصة للثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

صاحب الـ30 سنة رحل عن ريال منتقلًا إلى النادي الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات مستقبلية، ليطوي صفحة مهمة جدًا من حياته في سانتياجو برنابيو.

وخلال مشواره مع ريال تزامل كاسيميرو مع مودريتش وكروس، حيث نجح الثلاثي في تكوين واحدة من أهم الشراكات في خط الوسط بتاريخ اللعبة وحققوا معًا العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

ولذلك الوداع لم يكن عاديًا، وقرر كل منهما توجيه رسالة مؤثرة لكاسيميرو بعد رحيله، قامت صحيفة "ماركا" الإسبانية بنشرها بعد يوم واحد من رحيله عن ريال.

كيف قام كروس بتوديع كاسيميرو؟

النجم الألماني جاءت رسالته كالتالي:"معك يا عزيزي كاسي كان من المستحيل عدم بذل العرق في أي موقف، لأنك لم تدعنا نسترخي حتى في الحمام التركي".

وأضاف:"التجمع هناك كان عذابًا آخر، لقد طلبت من شخص ما أن يذهب بدلًا منك وكان معك الدراجة الرياضية والأوزان الثقيلة، لتوجيه رسالة لزملائك الجدد ليعرفوا مدى جديتك وكيف اعتبرت هذا الحمام صالة ألعاب رياضية وليس وسيلة للاسترخاء".

وتابع:"سوف أشتاق إليك، كمحترف نموذجي ولاعب كبير ومقاتل أنقذني في عدة مواقف، وقبل كل شيء كنت شخصية رائعة، لقد صنعنا التاريخ معًا في هذه الفترة الأسطورية".

واختتم رسالته:"الآن تنقسم مساراتنا الرياضية لكن صداقتنا باقية كما هي بكل تأكيد".

ماذا عن مودريتش؟

لاعب الوسط الكرواتي قال هو الآخر برسالة أخرى:"عزيزي كيس، ما زلت أتذكر بدايتك الأولى مع نادينا، كم كنت متوترًا وطلبت منك أن تكون هادئًا والآن أفكر في الأمر وكيف انتهى مشوارك معنا والإنجازات التي حققناها".

وأوضح:"كان أيضًا موسمي الأول ولم يكن بإمكان أي منا تخيل ما تخبئه لنا كرة القدم، لقد أصبحت قائدًا حقيقيًا وكنت تلعب من أجل زملائك والجماهير ستتذكرك للأبد".

وأنهى الرسالة قائلًا:"لقد فزنا كثيرًا معًا، لكني سأحتفظ باللحظات التي لا يراها أحد، مع العمل اليومي في فالديبيباس وقبل كل الشيء النكات التي كنت تطلقها، لأنك كنت دائمًا في مزاج جيد حتى في لحظات التوتر أو عندما تكون هناك أخطاء، ضحكاتك أعطتني راحة البال، تمامًا مثلما كنت أنظر خلفي وأراك، لقد كنت أفضل حارس شخصي في العالم".

كيف ودع كاسيميرو ريال مدريد؟

وأما بالنسبة للاعب البرازيلي نفسه فقد قال عبر حسابه على موقع "تويتر":"لقد تمكنت من عيش أروع قصة كنت أتمنى أن أحصل عليها على الإطلاق، آمل في يوم من الأيام أن أعود إلى المكان الذي سيظل بيتي دائمًا".

واستكمل:"لن أتمكن في غضون ألف حياة أخرى من رد الجميل إلى ريال مدريد بعد كل ما أعطاه لي هذا النادي، هلا مدريد إلى الأبد".

يذكر أن كاسيميروا قضى تسعة مواسم في سانتياجو برنابيو، وفاز بـ18 لقبًا مع النادي الإسباني منهم 5 بطولات دوري أبطال أوروبا.