الحائلي يطلب الاجتماع مع سييرا قبل نتيجة الانتخابات

سييرا أنقذ الاتحاد من الهبوط الموسم الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الأيام المقبلة، طالب بعقد اجتماع مع التشيلي سييرا.

وكان التشيلي سييرا قد عاد لتدريب الاتحاد في نهاية الموسم المنصرم وأنقذ العميد من الهبوط للدرجة الأولى من الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أنمار الحائلي طالب بالاجتماع مع سييرا مدرب الفريق في حال فوزه برئاسة الاتحاد.

وأشارت التقارير أن قد يكون طلب الحائلي يأتي من أجل تمديد عقد المدرب التشيلي لموسم إضافي وهو ما يحتويه العقد القديم بإمكانية تمديد موسم إضافي.

ومن المتوقع أن يوم الحائلي بمناقشة سييرا في الفترة المقبلة لتجهيز الفريق للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكان الاتحاد قريبًا للغاية الموسم الماضي من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ولكن في الأمتار الأخيرة تمسك لاعبيه بالتواجد في دوري المحترفين.