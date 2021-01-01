الحائلي: نريد أن نهدي اللقب لتركي آل الشيخ، وهذا هو الجندي المجهول!

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد يملك رسالة خاصة بعد الوصول لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أعرب أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الشباب في نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اللقاء، وأكد خلالها أن الفريق قدم أفضل ما لديه، ووجه شكره للجميع، وتحدث عن الدعم الذي تلقاه من الجماهير.

وقال الحائلي: "أريد أن أشكر جماهير الاتحاد على صبرهم ودعمهم للإدارة وللفريق، وأتمنى أن نحقق الفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

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وأضاف: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ كذلك وسنسعده ونهديه لقب البطولة لأنه من رشح الفريق للتواجد في البطولة العربية من الأساس".

وأكمل: "هناك جندي مجهول وراء ذلك الفوز وهو أحمد عصام كعكي، لقد قدم الكثير من المجهود، وتحمل فوق طاقته".

وأنهى تصريحاته: "أريد أن أشكر اللاعبين أيضًا والجهاز الفني والإدارة على تحمل الضغوطات، والخطوة القادمة ستكون الذهب".

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد فاز بالأمس بهدفين مقابل هدف واحد في إياب نصف نهائي البطولة العربية.