الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أهداف وإثارة ومنافسات قوية في يوم المباريات الأول

الرياض، 19 سبتمبر 2026 – انطلقت مساء أمس الجمعة، 18 سبتمبر، منافسات الجولة الأولى (Split 1) من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA) بأجواء حافلة بالإثارة خلال يوم المباريات الأول، حيث تحوّلت صالة كول أرينا في بوليفارد الرياض مجددًا إلى وجهة الترفيه الكروي في العالم العربي.

وأوفى اليوم الأوّل من البطولة بوعوده للجماهير حيث شهد خمس مباريات حماسية جمعت الفرق العشرة المشاركة، وأمتعت الجمهور بأهداف غزيرة وصلت إلى 44 هدفًا، وقدّمت استعراضًا رائعًا للمواهب الكرويّة العالميّة، وركلات ترجيح حبست الأنفاس، وديربي حُسم بنتيجة كبيرة، ومفاجأة دراماتيكية في ختام الأمسية.

واستهل فريق Ultra Chmicha بقيادة صانع المحتوى إلياس المالكي المنافسات بفوز مثير على فريق Turbo بقيادة صانع المحتوى طربون بنتيجة 8-4، في مباراة هجومية وغزيرة الأهداف. وكان فريق Turbo قد بلغ الدور نصف النهائي من كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings Cup MENA) العام الماضي.

وفي ظهوره الأول ضمن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدّم فريق Rising Peaks، بقيادة صانع المحتوى عبدالرحمن الشهري، أداءً قويًا أمام فريق ABO FC بقيادة صانع المحتوى أبو فلة، وواصل المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 5-5، قبل أن يحسم فريق ABO FC المباراة عبر ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 ويحصد نقاط المواجهة، في مباراة أكدت منذ البداية أن فريق Rising Peaks لن يكون خصمًا سهلًا خلال الجولة الأولى.

وكان الديربي الأردني بين فريقي 3BS وRed Zone أحد أبرز أحداث يوم المباريات الأول، حيث شهد أيضًا المواجهة الأولى في دوري الملوك بين نجمي المنتخب الأردني والرئيسين المشاركين للفريقين يزن النعيمات وعلي علوان. وفرض فريق Red Zone بقيادة ماهركو وعلوان سيطرته على المباراة، محققًا فوزًا كبيرًا بنتيجة 7-1 على 3BS بقيادة عبسي والنعيمات، في نتيجة قوية وجهت رسالة تحدّي مبكرة لبقية فرق الجولة الأولى.





Kingsleague





وفي مواجهة أخرى، افتتح فريق Bakhira FC بقيادة صانعي المحتوى يونس زارو وأشرف صبيري مشواره بفوز صعب بنتيجة 4-3 على فريق RA2 بقيادة صانع المحتوى رائد. واختُتمت الأمسية بأبرز مواجهات يوم المباريات الأول، حيث فاجأ فريق FWZ الجميع بفوزه على حامل لقب كأس الملوك DR7 وحقق فوزًا بنتيجة 5-2 في نهاية مثيرة للمواجهة، شهدت إهدار الفريقين ركلتي جزاء الرئيس. وبذلك نجح الفريق الذي يقوده صانع المحتوى فواز في الثأر لخسارته أمام الفريق الذي يقوده صانع المحتوى دربحه في نهائي كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025.

Kings league

وتتواصل منافسات الجولة الأولى يوم الإثنين 21 سبتمبر مع يوم المباريات الثاني في كول أرينا. ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل ليوم المباريات الثاني عبر الموقع الإلكتروني لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوفر تذاكر يوم المباريات الثاني من الجولة الأولى عبر منصة ويبوك ، حيث تنقسم كل ليلة من ليالي المباريات إلى ثلاث فترات يمكن شراء التذاكر لحضورها، وهي: الفترة الأولى: من 7:00 مساءً إلى 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية - الفترة الثانية: من 9:00 مساءً إلى 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية - الفترة الثالثة: من 11:00 مساءً إلى 12:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجانًا عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك ويوتيوب وتيك توك وتويتش. كما تتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال MBC Action وشاهد.

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لمحة عن بطولة دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تسهم بطولة دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشر ثقافة دوري الملوك العالمية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال مشروع مشترك بين دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي. وتجمع البطولة فرقاً من مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، إلى جانب الأردن، والكويت، وقطر، ويترأسها نخبة من أبرز صناع المحتوى ومقدمي البث المباشر في المنطقة.

وعقب النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025، تعود البطولة هذا العام إلى صالة كول أرينا في الرياض لإقامة منافسات المرحلة الأولى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.

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البريد الإلكتروني: kingsleague@maannacomms.com



