الجهاز الطبي يحسم موقف ميندي والمجحد من لعب ديربي الأهلي والاتحاد

قمة منتظرة في دوري روشن السعودي

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حسم الجهاز الطبي في النادي الأهلي موقف الثنائي، إدوارد ميندي ومحمد المجحد، من لعب مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، والتي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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حارس المرمى السنغالي كان قد أقلق الجميع في الأهلي بغيابه عن مباراتي منتخب بلاده الأخيرتين وكذلك مواجهة الاتفاق في دوري روشن، وقد ظهرت تقارير من بلاده تؤكد إصابته في ذراعه الأيمن.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن ميندي وكذلك المجهد شاركا في التدريبات الجماعية يوم أمس، وذلك بعد أن خضعا لجلسة علاجية مكثفة قبله، مشيرة إلى أن المدرب ماتياس يايسلة فضل أن يكون التدريب بسيطًا تجنبًا لإرهاق اللاعبين.

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الجهاز الطبي في الأهلي منح المدرب الألماني الضوء الأخضر لمشاركة اللاعبان في مباراة الديربي مساء اليوم، ويبقى أمر تواجدهما في التشكيل الأساسي من عدمه بيد يايسلة.

الأهلي والاتحاد خرجا عمليًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي، لكن يجمعهما صراع الفوز بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يتواجد الأول ثالثً في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة ويُطارده الثاني بـ46 فيما يتواجد التعاون في دائرة المنافسة بـ43 نقطة.

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