الجهاز الطبي بالنصر يؤكد جاهزية عبدالفتاح آدم لمواجهة الفيحاء

يُذكر أن النصر يسعى لاستغلال تعثر الهلال الأخير ببطولة الدوري أمام الحزم

تلقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي أنباءً سارة بجاهزية المهاجم عبد الفتاح آدم وذلك بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق في مباراة اليوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي هذه الأنباء في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق مؤخرًا بسبب الإصابات التي ضربت العديد من اللاعبين، وكذلك تواجد بعض الأسماء مع المنتخب الأوليمبي.

وتأكد غياب الثنائي المدافع الأيسر عبد الرحمن العبيد ولاعب المحور عبد العزيز الجبرين بسبب الإصابة كما سيغيب مختار علي وفراس البريكان وعبد الإله العمري لوجودهم في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي.

وكان آدم قد تغيب عن لقاء النصر بضمك ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب الإصابة، إلا أن الجهاز الطبي أكد قدرة اللاعب على المشاركة.

المدرب البرتغالي لا يمتلك في حساباته بالخط الأمامي سوى الثلاثي هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح آدم وفراس البريكان الموجود مع المنتخب السعودي الأولمبي.

ويحتل الفريق النصراوي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة جمعهم من 12 مباراة خاضها منذ بداية الموسم.

جروس يُحذر لاعبي الأهلي من تطور مستوى الشباب

يُذكر أن النصر يسعى لاستغلال تعثر الهلال الأخير ببطولة الدوري أمام الحزم، وذلك في مواجهة الفيحاء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.