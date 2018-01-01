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الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي يعمل على تجهيز سلمان الفرج

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واصل الفرج التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي، والتي بدأها يوم الأحد مع انطلاق تدريبات الأخضر السعودي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يعمل الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تجهيز اللاعب سلمان الفرج بالشكل المطلوب من الناحية البدنية، قبل خوض منافسات كأس آسيا 2019، التي تنطلق خلال أيام.

وواصل الفرج التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي، والتي بدأها يوم الأحد مع انطلاق تدريبات الأخضر السعودي قبل الآسيوية.

ويتواجد المنتخب السعودي حالياً في الإمارات، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين.

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ويجري الأخضر حصة تدريبية أخرى اليوم الثلاثاء على نفس الملعب، وسيتاح لوسائل الإعلام حضور وتغطية أول 15 دقيقة من التدريب.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي يوم 31 ديسمبر الجاري، في أخر مباراة له قبل بداية المشوار الآسيوي.

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