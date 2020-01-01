الجهات الأمنية ترفض زيادة عدد جماهير لقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي

مواجهة قوية بين الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن رفض الجهات الأمنية زيادة عدد الجماهير في لقاء الإسماعيلي والرجاء البيضاوي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء في دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، الأحد المقبل، في مصر.

وكان الإسماعيلي يرغب في زيادة عدد الجماهير إلى 10 ألاف مشجع ولكن الجهات الأمنية في مصر رفضت طلب الدراويش.

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ويحضر اللقاء 5000 مشجع فقط، بواقع 4500 لصالح الدراويش و500 مشجع من جانب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

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ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة غدًا الجمعة في الثانية عصرًا في مقر نادي الإسماعيلي، من أجل حضور العدد المحدد في اللقاء.

ويسعى الإسماعيلي تحقيق نتيجة إيجابية لتريحه قبل لقاء الإياب في الأراضي المغربية حيث قوة الرجاء المغربي.