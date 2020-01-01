الجنون يتواصل .. مظاهرات في مسقط رأس ميسي للمطالبة بعودته إلى نيولز أولد بويز

هل يعود ميسي إلى الأرجنتين ويحقق حلم الشعب؟

تستعد جماهير نادي نيولز أولد بويز لمظاهرات ومسيرات في روزاريو من أجل المطالبة بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الأم.

وبات رحيل ميسي عن برشلونة أقرب للواقع من أي وقت مضى بعد التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين بصورة تبدو مفاجئة للبعض.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

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وفي ذلك السياق ستنظم جماهير النادي الأرجنتيني قافلة بالسيارات حيث ستنقسم الجماهير إلى اللونين الأحمر والأسود بألوان شعار النادي.

جماهير النادي تعلم أن الأمور بعيدة وأنهم يتمنون شيئًا أقرب للمستحيل، ولكنهم لن يستسلموا وسيجتمعوا في النصب التذكاري وهو مكان شهير في روزاريو.

الجماهير اتخذت شعار "حلمك حلمنا" ليكون شعارًا للمبادرة، كل ذلك مع صورة ميسي بقميص نيولز أولد بويز حين كان صغيرًا ويلعب للفريق.

وقال جونزالو أزورزا، أحد مشجعي النادي: "نحن نعلم أنه من الصعب العودة إلى نيولز أولد بويز في الوقت الحالي بالنسبة لميسي، ولكن شيئًا أكثر تعقيدًا حدث وهو أنه سيرحل عن برشلونة"

محدث | كل تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

يذكر أن الأيام المقبلة من المنتظر أن تحسم مصير ليونيل ميسي في الوقت الذي يضغط فيه برشلونة بكل قوة على نجمه حتى يحتفظ به ويجعله يعدل عن قرار الرحيل.