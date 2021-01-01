الجنايني: حكمت اتحاد الكرة بشكل مؤسسي .. ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة

الجنايني يتحدث عن طريقة إدارته لاتحاد الكرة

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة المصري، على أن الاتحاد تمت إدارته من جانب اللجنة بشكل مؤسسي، بمشاركة جميع مسؤوليه، دون تدخل من أحد آخر لتغيير القرارات.

الجنايني قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "حكمت اتحاد الكرة المصري بشكل مؤسسي، ولم يكن هناك وجودًا للحكم الفردي أو الأهواء، أو حتى بالانفعالات واستقبال مكالمات هاتفية من مسؤولين آخرين لاتخاذ قرارات".

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رئيس اللجنة الخماسية تابع: "الجميع يعرف أن انتمائي لنادي الزمالك، ولكن تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع، دون النظر إلى الزمالك أو الأهلي، ومن كان لديه حق يحصل عليه، وهذا لجميع الأندية دون انحياز لأي فريق على حساب الآخر".

عمرو الجنايني أردف: "لم يحدث وتدخل أحد من الخارج في عمل اتحاد الكرة المصري، وهذا الأمر لم يحدث إطلاقًا خلال فترة عملي باللجنة المؤقتة".

واختتم الجانيني تصريحاته قائلًا: "لا أعرف إذا كان هاني أبو ريدة من قام باختياري أم لا، ولكن تم إبلاغي بالمهمة من جانب الدولة، وما أعرفه أن هاني أبو ريدة استقال من منصبه".

يذكر أن اللجنة الخماسية تم تعيينها، بعد استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، بعد إخفاق منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2019 وخروجه من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.