"الجميع يستفيد مني وأنا لم أجنِ شيئًا" | جان مارك بوسمان.. رجل "أثرى" نجوم كرة القدم وغرق في وحل "الفقر"!

لم يكن الرجل، الذي جعل فعليًا جميع لاعبي كرة القدم المحترفين (ووكلاءهم) أكثر ثراءً باستثنائه هو شخصيًا، يخطط لتغيير كرة القدم للأبد. لم يُرد جان-مارك بوسمان أن يكون متمردًا، ولم يكن في نيته مقاضاة ناديه "آر إف سي لييج"، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وفي النهاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أمام محكمة العدل الأوروبية.

لم يكن بوسمان يسعى إطلاقًا لمنح كرة القدم "شيئًا رائعًا"، كما يصف الأمر اليوم. والأهم من ذلك، أنه لم يُرد أن يدفع الثمن الباهظ مقابل ذلك. يصف بوسمان ما كان في الواقع انهيارًا حقيقيًا بقوله: "عشت حياة فوضوية"؛ حيث عانى من إدمان الكحول، والديون، والاكتئاب، ودعوى قضائية بسبب العنف المنزلي، وضائقة مالية مستمرة. لقد أحدث بوسمان ثورة في عالم كرة القدم، لكن كرة القدم لم تعد تريده. يقول اليوم: "إنه أمر محزن، ولكن منذ البداية أرادوا محوي. لقد تم تجاهلي. لكني أدركت أنك تدفع الثمن عندما تهاجم جهاز سلطة قائم".

أراد بوسمان حينها العدالة، هذا صحيح، ولكن لنفسه فقط. كل ما كان يريده هو الاستمرار في لعب كرة القدم، والانتقال إلى نادي "يو إس إل دونكيرك" في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد انتهاء عقده مع نادي الدرجة الأولى البلجيكي "آر إف سي لييج" في صيف عام 1990.

كان بوسمان يبلغ من العمر حينها 25 عامًا، وهو لاعب خط وسط هجومي بموهبة متوسطة، نشأ في نادي "ستاندارد لييج" واحتفل هناك بأول ظهور له في كرة القدم الاحترافية، لكنه لم يشارك سوى في 25 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى خلال العامين الماضيين مع الغريم المحلي "آر إف سي". كان بوسمان سعيدًا بانتهاء عقده مع الأخير، فقد كانت الأشهر الماضية صعبة. تشاجر بوسمان مع المدرب والإدارة، ورغم أن النادي قدم له عرضًا لتمديد العقد، إلا أنه عرض عليه راتبًا شهريًا يبلغ حوالي 850 يورو فقط، أي ما يعادل ربع راتبه الأصلي تقريبًا. نحن نتحدث عن عام 1990، ولكن 850 يورو للاعب في دوري الدرجة الأولى في أوروبا الغربية؟ كان ذلك مثيرًا للسخرية حتى في ذلك الوقت؛ فقد كان عامل المصنع في بلجيكا يكسب حوالي 1000 يورو آنذاك. جاء العرض من دونكيرك في الوقت المناسب، ورغم أنه كان في دوري الدرجة الثانية، إلا أنه في فرنسا، وهي دولة كروية أكبر من بلجيكا، وسيكون قادرًا على اللعب في مدينة تقع مباشرة على الحدود مع وطنه. لقد كان عرضًا قويًا للاعب مثل بوسمان.

طلب مبلغ ضخم لانتقال بوسمان

لكن المشكلة كانت أن "آر إف سي لييج" لم يُرد التخلي عن بوسمان بسهولة، وطلب مبلغ انتقال يتراوح بين 600 ألف و800 ألف يورو للتنازل عن صانع ألعابه الذي يحمل الرقم 10. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ طُلب مقابل لاعب انتهى عقده بالفعل، وكان قد عُرض عليه للتو عقد جديد بالحد الأدنى للأجور في بلجيكا.

لم يرغب نادي دونكيرك، أو لم يستطع، دفع هذا المبلغ الكبير، فمنع نادي لييج عملية الانتقال. وهنا تحول بوسمان إلى متمرد؛ حيث تخلى عن صفته كلاعب محترف، واستعاد صفته كهاوٍ، وبذلك تمكن من مغادرة لييج. وللحفاظ على لياقته البدنية، انضم في البداية إلى نادٍ فرنسي في دوري الدرجة الخامسة، وبعد عام انتقل إلى نادٍ في دوري الدرجة الأولى في جزيرة لا ريونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي. لكن الأهم من ذلك كله، أن بوسمان رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق والاتحاد البلجيكي لكرة القدم مطالبًا بتعويضات.

من الناحية الرياضية، كانت انتقالات بوسمان غير موفقة؛ فلم يشعر بالسعادة في لا ريونيون، وعندما عاد إلى بلجيكا عام 1992، لم يرغب أي نادٍ في التعاقد معه. تقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة، لكن طلبه قوبل بالرفض. وفي تلك السنوات، اضطر اللاعب المحترف السابق جان-مارك بوسمان للعيش لفترة في مرأب منزل والديه.

حكم بوسمان.. ما قبل وما بعد

لكن الأمور سارت بشكل أفضل في ساحات القضاء. ففي وقت مبكر من عام 1990، قضت المحاكم البلجيكية بأن انتقاله إلى دونكيرك لم يكن ليُكلف أي رسوم انتقال. غير أن النادي واتحاد كرة القدم رفضا الامتثال للأحكام؛ إذ كان رأي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن المحاكم العادية غير مختصة بشؤون كرة القدم، وأصر على أن كرة القدم وحدها من يحق لها تقرير مصيرها. لكن يبدو أن مسؤولي اللعبة لم يضعوا الاتحاد الأوروبي في الحسبان؛ فقد لجأ القضاء البلجيكي وبوسمان إلى محكمة العدل الأوروبية، سعياً لاستصدار حكم مبدئي يتيح للاعبي كرة القدم المحترفين أيضًا الاستفادة من حرية اختيار مكان العمل المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي. صبت أندية واتحادات كرة القدم غضبها وتوقعت انهيار اللعبة؛ حيث صرح رئيس اليويفا آنذاك، لينارت يوهانسون، غاضبًا: "الاتحاد الأوروبي يحاول تدمير كرة القدم للأندية"، بينما حاول سيب بلاتر، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للفيفا وكان يشغل حينها منصب الأمين العام، أن يلعب دور المنقذ للمحرومين قائلاً: "هل ينبغي أن نسمح للأثرياء بأن يزدادوا ثراءً ولا نقول شيئًا حيال ذلك؟".

لكن كل ذلك لم يجدِ نفعًا؛ ففي ديسمبر 1995، صدر الحكم الذي قسم تاريخ كرة القدم إلى مرحلة ما قبل ومرحلة ما بعد.

قبل حكم بوسمان، لم يكن اللاعبون يُعاملون كموظفين، بل كانوا أشبه بالعبيد المملوكين فعليًا لأنديتهم. لم يُسمح للاعبين بتغيير أنديتهم إلا إذا سمح ناديهم الحالي بذلك، حتى لو كانت عقودهم قد انتهت بالفعل. أما بعد حكم بوسمان، أصبح بإمكان اللاعبين فعل ما يحلو لهم بعد انتهاء عقودهم. باتت زمام الأمور في أيدي اللاعبين، واضطرت الأندية لمحاولة تمديد العقود في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك كان مكلفًا للغاية؛ مما أدى إلى انفجار في رواتب اللاعبين بشكل مفاجئ.

في السابق، كان يتم دفع رسوم انتقال حتى عند انتهاء العقود، أما بعد الحكم، أصبح المحترفون غير المرتبطين بعقود ينتقلون بشكل مجاني، وغالبًا ما كانوا يطلبون من أنديتهم الجديدة مكافأة توقيع (منحة تعاقد).

في الماضي، كانت الأندية تستطيع تقريبًا أن تقرر بمفردها قيمة اللاعب والمبلغ الذي يجب أن يتقاضاه. أما بعد ذلك، أصبح اللاعبون بالدرجة الأولى: أكثر تكلفة باستمرار.

قبل حكم بوسمان، كان المحترفون يلعبون مقابل الحد الأدنى للأجور، ولكن بعد الحكم، أصبح حتى اللاعبون ذوو الموهبة المتوسطة في البطولات الكبرى من أصحاب الملايين.

في السابق، كان يُسمح لعدد محدود فقط من اللاعبين الأجانب باللعب في النادي الواحد؛ وفي أوائل التسعينيات، كان العدد المسموح به في معظم الدوريات الأوروبية 3 لاعبين فقط. لكن بعد ذلك، أصبح هذا الأمر من الماضي، على الأقل بالنسبة للمحترفين من دول الاتحاد الأوروبي ولاحقًا من جميع دول اليويفا. ففي 26 ديسمبر 1999، شارك فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليصبح أول فريق على الإطلاق في دوري من الدرجة الأولى يدخل المباراة بتشكيلة تتكون بالكامل من محترفين أجانب.

عجز لفترة عن "شراء حتى مثلجات"

كان مدرب تشيلسي آنذاك هو الإيطالي جانلوكا فيالي، الذي قاد النادي في العام السابق بصفته لاعبًا ومدربًا للفوز بكأس الكؤوس الأوروبية. وبالمناسبة، كان فيالي أغلى لاعب قبل عصر بوسمان؛ حيث دفع يوفنتوس 17 مليون يورو في عام 1992 لنادي سامبدوريا للحصول على خدمات المهاجم الشاب. وبعد مرور 1.5 عام على حكم بوسمان، دفع إنتر 26.5 مليون يورو لنادي برشلونة للتعاقد مع رونالدو، وبعد 20 عامًا، حطم مبلغ الـ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان لبرشلونة مقابل ضم نيمار جميع الأرقام القياسية.

جعل حكم بوسمان العديد من المحترفين أكثر ثراءً، وغير موازين القوى في كرة القدم لصالح اللاعبين. وفي الوقت نفسه، كما كان بلاتر محقًا بالفعل، رسخ هذا الحكم هيمنة البطولات الخمس الكبرى: فبينما كانت هذه الدوريات تضم أقل بقليل من 80% من اللاعبين الذين احتلوا المراكز العشرة الأولى في جائزة الكرة الذهبية خلال النصف الأول من التسعينيات قبل صدور الحكم، أصبح 98% من أبطال الكرة الذهبية بعد حقبة بوسمان يلعبون في إنجلترا، أو إسبانيا، أو إيطاليا، أو ألمانيا، أو فرنسا.

لم ينل جان-مارك بوسمان أي شيء من كل هذا. يقول بوسمان: "الجميع يستفيد مني. ومن معركتي. أنا الوحيد الذي لم أجنِ شيئًا". لعب 7 مباريات فقط في عام 1996 مع نادي "آر إس سي فيزيه" الذي كان يلعب حينها في دوري الدرجة الثانية البلجيكي. وفي عام 1999، أي بعد 9 سنوات من بدء محاكمته و4 سنوات من صدور حكم بوسمان، حصل على تعويض قدره 780 ألف يورو بسبب نهاية مسيرته المبكرة. سرعان ما تبخرت تلك الأموال، لدرجة أنه في بعض الفترات "عجز عن شراء حتى مثلجات". تبرع بعض المحترفين البلجيكيين، مثل فرانك فرلات أو مارك فيلموتس، اللذين أصبحا أثرياء بفضل قضيته، ببعض المال لمساعدة بوسمان على تدبر أموره. اليوم، يتلقى إعانة شهرية من نقابة اللاعبين "فيفبرو"؛ فعلى الأقل هم لم ينسوه. يقول بوسمان: "الجميع يعرف قاعدة بوسمان، لكن لا أحد يعرف الرجل الذي يقف وراءها. أنا رجل بلا وجه".

هل كان هذا المتمرد رغماً عنه ليرفع دعوى قضائية مجددًا اليوم؟ يجيب بوسمان: "لقد منحت عالم كرة القدم شيئًا رائعًا، لكنني لم أحظَ بأي تقدير قط. هذا أكثر ما جرحني. لذا، لا، لن أفعل ذلك مجددًا. لقد كان علي أن أقدم الكثير من أجل ذلك".