الجميع يرفض المراكز الأوروبية - ليستر سيتي يقتل أرسنال بثلاثية نظيفة

نادي ليستر سيتي يحقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق ليستر سيتي الفوز على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الذي جمع الفريقين اليوم.

في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء سدد جيمس ماديسون الكرة بقوة بعد تمريرة رائعة ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس بيرنارد لينو.

بعدها بأربعة دقائق كاد لاكازيت أن يفتتح التسجيل لفريقه أرسنال بعد أن تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر تسديدته أيضًا بجوار القائم الأيسر لكاسبر شمايكل.

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ومع حلول الدقيقة الـ 28 اقترب ليستر سيتي أكثر من مرمى أرسنال عن طريق ويلفريد نديدي الذي صوب رأسية رائعة من ركنية مميزة لكن بيرنارد لينو تصدى لها وأبعدها عن مرماه.

وأهدر اللاعب النيجيري إيوبي فرصة التسجيل لفريق أرسنال بعد تمريرة رائعة من المنفرد بيير إيمريك أوباميانج، حيث تصدى لها كاسبر شمايكل.

واستمرت خطورة ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي الذي يسدد فوق المرمى بقليل، بالتحديد في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول أشهر مايكل أوليفر البطاقة الصفراء الثانية لميتلاند نيلز ليلعب المدفعجية ما تبقى من المباراة منقوصين لاعب للمرة الثانية على التوالي في ملعب كينج باور أمام ليستر سيتي.

ومع بداية الشوط الثاني حاول أرسنال أن يعدل الأوضاع لكن دون فائدة واستمر ضغط ليستر سيتي وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ 59 عن طريق يوري تيليميناس الذي ارتقى بشكل رائع لعرضية ماديسون وحولها لهدف في مرمى لينو.

استمر ضغط ليستر سيتي فريق ليستر سيتي على آرسنال الذي كان يلعب بـ 10 لاعبين وكاد يسجل الهدف الثاني في أكثر من محاولة لولا تألق الألماني لينو.

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وسجل جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 86 بعد أن انفرد تماما بالمرمى من تمريرة من كاسبر شمايكل وسدد الكرة في العارضة وتابعها برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل جيمي فاردي الهدف الثالث لفريقه ليستر سيتي بعد تمريرة من ريكاردو بيريرا.

بهذه النتيجة يصل فريق ليستر سيتي للنقطة رقم 51 في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ 66 بعد الخسارة الثالثة على التوالي ويبقى في المركز الخامس بشكل مؤقت مهددًا بالتراجع حال فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي.