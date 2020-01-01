"الجميع يتمنى فان دايك وكلوب في فريقه"

أندرو روبرتسون يشيد بزميله في ليفربول فيرجيل فان دايك ومدربه يورجن كلوب .

أشاد اللاعب أندرو روبرتسون بزميله في ليفربول فيرجيل فان دايك ومدربه يورجن كلوب .

يحتفل فريق ليفربول، اليوم الإثنين الأول من يونيو بالذكرى الأولى للتتويجه بلقب دوري أبطال أووربا، على حساب توتنهام الإنجليزي.

وقال روبرتسون في حديثه مع The Football Show أن سعر 75 مليون جنيه استرليني كان مستحقًا تمامًا ، وأن الزوجين يتمتعان بمهارات جيدة داخل وخارج الملعب.



حيث تابع: "فيرجيل هو أفضل مدافع في العالم. لدينا شراكة جيدة داخل وخارج الملعب، ونساعد بعضنا البعض. على أرض الملعب خاصة".

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وأضاف: "إنه شخص يتطلع إليه الكثير من الناس، وأنا واحد منهم. لأنه قائد ورجل رائع. أحب اللعب معه، ووجوده في الخط الخلفي، ومنذ توقيعه، دفعنا إلى الأمام".

وأردف : "لقد أحببته أيضًا في سلتيك، وقد أسعدني عندما انضم، وأظهر أن الأموال التي تم إنفاقها كانت تستحق ذلك".

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وأكمل حديثه أيضًا عن كلوب حيث قال " كلوب هو شخصية الأب في أنفيلد ، وأن جودة رابطة الفريق هي السبب في نجاحهم في السنوات الأخيرة."

وتابع "إنه رجل رائع ومدير رائع ، وبالنسبة له أن يعتقد أنني ليس لدي سلبيات أمر رائع. إنه يحب الشعب الاسكتلندي ، وأنا أعلم أنه يفعل ذلك ، فهو يتعامل بشكل جيد مع كيني دالجليش.

وأكمل" إنه شخصية الأب في ساحة التدريب ، وهو هنا من أجلنا بكل الطرق ، سواء على أرض الملعب أو خارج الملعب. لهذا السبب نحن ناجحون للغاية الآن ، الأمر متروك له ، وطويلًا قد يستمر ذلك".



واختتم "أعلم أنه شخص عملي ، وهو مديري ، لكننا أكثر من ذلك ، نحن عائلة هنا ولهذا السبب حققنا نجاحًا كبيرًا."