الجميعة يعود بعد أسبوعين.. واللاعب يتجنب التدخل الجراحي

النصر يضع برنامج تأهيلي للجميعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أخر تطورات إصابة فهد الجميعة جناح النصر السعودي، الذي يعاني منها في الوقت الحالي.

وكان الجميعة قد تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة، مما أبعدته عن صفوف النصر وأجرى اللاعب لفحص طبي أمس الأحد.

الفحص الطبي أكد أن اللاعب سيحتاج لفترة علاج خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل تجنب إجراء جراحة موضع الإصابة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الفحص الطبي كشف أن اللاعب يعاني من تمزق في الكاحل الأيمن.

وأشارت التقارير أن اللاعب يحتاج إلى علاج لمدة أسبوعين، حيث يوضع البرنامج التأهيلي من قبل استشاري طبي رياضي ويعود دون إجراء جراحة.

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وكان الجميعة قد تعرض للإصابة في لقاء النصر أمام أهلي دبي الإمارتي في المباراة الودية التي جمعتهما يوم 28 نوفمبر الماضي.

وشارك اللاعب في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في6 مباريات ومباراة واحدة في كأس الملك.