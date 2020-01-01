الجمهور يختار | مباراة برشلونة أهم من ريال مدريد

ميسي يميل كفة برشلونة في تذاكر نصف نهائي السوبر الإسباني

خالف لقاء ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيان التوقعات بشأن كثافة الحضور الجماهير، في مباراة نصف النهائي الأولى من كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي شهدت تألق الميرنجي وسيطرته على كافة مجريات اللقاء.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن التنظيم كان رائعاً من كل النواحي ولكن الحضور الجماهيري لم يكن على المستوى المتوقع حيث بدأ اللقاء والملعب شبه فارغ بالجزء العلوي من المدرجات ولكن مع بداية الشوط الثاني وصل العدد إلى ما يقارب الـ50 ألف مشجع.

وتابعت الصحيفة: "بسبب وجود ميسي في مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائي الثاني، فأن عدد التذاكر المباعة لتلك المباراة وصل إلى 62 ألف تذكرة ليتفوق النصف الثاني عن مباراة النصف الأول بفارق 12 ألف تذكرة".

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ويخوض برشلونة غداً مباراته أمام أتليتكو مدريد، بتشكيلة كاملة العدد، أملاً في الوصول إلى المباراة النهائية وملاقاة ريال مدريد في مباراة كلاسيكو جديدة.

وسيلتقي ريال مدريد مساء الأحد الموافق 12 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، مع الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة النهائية بيع كامل التذاكر، على عكس مباريات نصف النهائي التي شهدت حضور أقل من المتوقع.