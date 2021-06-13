"الجمعان أفضل من رونالدو البرازيلي .. مش هتقدر تغمض عنيك"

اهتمام من آرسنال بالعابد

أثار الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح الجدل، بعدما استعرض بعض العناوين الصحفية القديمة، التي تحمل بعض العناوين المثيرة بشأن مقارنات بين لاعبين سعوديين وعالميين، وأيضًا احتراف لاعبين إلى أوروبا.

وكانت بعض الأخبار قد تم تداولها من قبل باهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع نواف العابد، وأيضًا اقتراب سامي الجابر من التوقيع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن لم يحدث هذا.

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الفريح كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يسخر فيها من تلك العناوين، مستعرضًا صورًا لها.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سامي قريب من باريس، الجمعان أفضل من رونالدو وباتستوتا، العابد مطلوب في آرسنال، الفيفا يرشح الجابر أفضل لاعب بالعالم".

وتابع: "المشجع الإنجليزي روت: أطلقنا على سامي الثعلب لأنه متمرس ومحنك، صحيفة ماي هاي باي الإيطالية الكرة السعودية مجهولة قبل سامي، مش هتقدر تغمض عنيك".

جاء استعراض الفريح لتلك الأخبار، من أجل السخرية من عدم صحتها، وذلك بسبب عدم وجود عرضًا للعابد، وأيضًا عدم انتقال سامي الجابر إلى باريس الفرنسي.