تصريح يثير مخاوف الجماهير.. شقيق جواو فيليكس يكشف كواليس حواره مع نجم النصر عن مستقبله!

أثار البرتغالي هوجو، شقيق جواو فيليكس، "قلق" جماهير عملاق الرياض النصر؛ بشأن مستقبل الأخير مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.
فيليكس يرتبط بعقدٍ مع فريق النصر الأول، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ حيث أثير الكثير من الجدل بشأن استمراره، أو الرحيل بشكل رسمي.
* نصيحة هوجو لجواو فيليكس
وفي هذا السياق.. كشف هوجو فيليكس، الذي يلعب في صفوف نادي تونديلا البرتغالي حاليًا، عن كواليس حوار جمعه مع شقيقه جواو؛ بخصوص العودة إلى الملاعب الأوروبية، من جديد.
واعترف هوجو في تصريحات مع صحيفة "أبولا" البرتغالية، برغبة شقيقه القوية في العودة إلى القارة العجوز، وتحقيق حلمه الكبير بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وعن ذلك يقول شقيق فيليكس: "جواو يعيش فترة سعيدة الآن في المملكة العربية السعودية؛ حيث يشارك أساسيًا في المباريات، ويقدم مستويات رائعة".
وأضاف: "نصحته بالتمسك بهذه السعادة والثقة، عند العودة إلى الملاعب الأوروبية؛ لأنهما أساس تقديمه أفضل المستويات الكروية".
وشدد هوجو على أن فيليكس يحتاج إلى العودة للقارة العجوز بالفعل، واللعب في أحد الدوريات الكبرى، وتحقيق حلمه الكبير بالتتويج بدوري الأبطال؛ قائلًا: "يجب أن يفعل ذلك في أسرع وقت ممكن!".
جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى النصر صيف عام 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل 33 هدفًا وصنع 30 آخرين خلال 61 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".