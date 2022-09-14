الجماهير تسبب في خسارة أندية الدوري السعودي الملايين!

أندية الدوري السعودي تتضرر بسبب التفاعل الجماهيري

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن تسبب الجماهير في خسارة أنديتها ببطولة دوري روشن للمحترفين السعودي، ملايين الريالات، بعد مرور 3 جولات.

كم تسببت الجماهير في خسارة الأندية؟

كشف الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" الذي يذاع عبر فضائية إم بي سي أكشن، عن تسبب الجماهير في خسارة الأندية لحوالي 18 مليون ريال.

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Shahid

وقال الفراج عبر برنامجه: "18 مليون ريال خسارة لأندية الدوري، بسبب غياب تفاعل مدرجاتهم".

وتسببت الجماهير في عدم حصول أنديتها على الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الرياضة، لتحفيز الجماهير على الحضور في المدرجات والتفاعل مع أنديتها.

الاتحاد أكثر المستفيدين الموسم الماضي من الدعم الجماهيري

وكانت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، قد أعلنت بعد نهاية الموسم الماضي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، عن الدعم المالي الذي حصلت عليه الأندية بسبب الحضور الجماهيري.

استفاد عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، من دعم وزارة الرياضة بشأن الحضور الجماهيري، خلال الفترة من 2021 حتى 30 يناير 2022.

ويعد الاتحاد الأكثر استفادة من الحضور الجماهيري، حيث حصل على 8 ملايين ريال، ويأتي بعده الفيصلي بحصوله على 6.7 مليون ريال، والباطن ثالثًا بحصوله على 6.6 مليون ريال.

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