الجسد لا يرحم.. ميلان يُقرر مصير "العجوز" إبراهيموفيتش!

استقرت إدارة ميلان على منح زلاتان إبراهيموفيتش عرضًا جديدًا للاستمرار في سان سيرو لعام إضافي، ولكن مع إدراج بعض التغييرات على طبيعة مشاركاته مع الروسونيري.

إبرا يبلغ من العمر 40 عامًا حاليًا، وعلى الرغم من ظهوره بصورة طيبة في أغلب الأوقات التي يشارك بها، إلا أن تأثره بالتقدم في العمر بات واضحًا ويتجلى في إصابات عضلية كثيرة يتعرض لها طوال الموسم.

مع ذلك، وإيمانًا من إدارة ميلان بأن الدولي السويدي له مكانة خاصة للغاية في النادي، فقررت أن تمنحه فرصة الاستمرار معهم لعام آخر، في ظل انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم الراهن.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إلى أنه وبمجرد توقيع إبراهيموفيتش لعقده الجديد، سيتم العمل في مسار واضح على ضمان إبعاده عن الإجهاد البدني والإصابات، لضمان الاستفادة منه بأرض الملعب أكثر من ذلك.

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هذا الموسم، لعب إبراهيموفيتش 15 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين، ومع ذلك غاب عن 9 مباريات من أصل 25 إجمالًا، بسبب الإصابات.

اللاعب نفسه لم ينكر فكرة التأثر بالعمر والمعاناة البدنية، لكنه كان واضحًا بأنه يقاتل للتغلب على كل المصاعب، ويبدو أن هذا التوجه قد لقيّ ترحيبًا من إدارة ميلان التي تؤمن بقدراته وبأهميته كثيرًا.

وكان إبرا قد أعلن في وقت سابق أنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم، وأن "الأدرينالين" هو من يحركه، في إشارة واضحة إلى رغبته بالاستمرار مع ميلان لامتلاكه شغفًا كبيرًا لإعادة الروسونيري إلى حيث يستحق.