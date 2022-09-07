الجسد لا يرحم .. جالتييه ينهي انطلاقة 8 سنوات لميسي

هدى عزيزهدى عزيز|
Messi PSG 2022-23Getty Images
ليونيل ميسيباريس سان جيرمان vs يوفنتوسباريس سان جيرمانيوفنتوسدوري أبطال أوروبا

شهد ليونيل ميسي نهاية سلسلة فريدة من ثماني سنوات بعد تبديله المتأخر في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على يوفنتوس

حدث لأول مرة منذ ثماني سنوات و 63 مباراة، أن يتم استبدال ليونيل ميسي بعد بدء مباراة في دوري أبطال أوروبا.

منذ 21 أكتوبر 2014 لعب الأرجنتيني 90 دقيقة كاملة في كل مباراة شارك فيها في البطولة الأوروبية الأولى.

وفاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا 2022-23 بفضل ثنائية من كيليان مبابي، وغاب ميسي عن آخر ست دقائق من المباراة بسبب تبديله.

الحكاية في ثلاث صور:

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Messi PSG Juventus UEFA Champions LeagueGettyImage
PSG UCL 2022-23Getty Images

خلال مسيرة ميسي المذهلة، فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلغ دور الستة عشر مرتين ودور الثمانية أربع مرات ونصف النهائي مرة واحدة.

النجم الأرجنتيني يُعد ثاني أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 125 هدفًا في 157 مباراة بالمسابقة.

الجدير بالذكر أن البرغوث وزملاؤه يستعدوا لمواجهة بريست في الدوري الفرنسي في 10 سبتمبر قبل السفر لمواجهتهم الثانية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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