قبل المواجهة المنتظرة - شباب الأهلي يتفوق تاريخيًا على الجزيرة

تعرف على تاريخ مواجهات شباب الأهلي والجزيرة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

في تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ الخميس بتوقيت الإمارات، يستضيف فريق نادي الجزيرة، نظيره شباب الأهلي دبي، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

شباب الأهلي دبي يدخل المباراة متصدرًا لترتيب فرق الدوري الإماراتي، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على حتا والفجيرة بالترتيب.

كما يدخل فريق شباب الأهلي المباراة منتشيًا بالفوز على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

على جانب آخر، الجزيرة الذي يحتل المركز الخامس من انتصار وحيد على الظفرة بالجولة الأولى بنتيجة هدفين دون رد.

ولكن يسعى الجزيرة لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة في آخر مباراة أمام الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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38 مواجهة جمعت بين شباب الأهلي دبي والجزيرة منذ عام 2000 وحتى الآن، في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

حقق الجزيرة الفوز على شباب الأهلي في 12 مباراة طوال تلك الفترة التي شهدت المواجهات المباشرة بينهما.

وتمكن شباب الأهلي من الفو على الجزيرة في 18 مباراة، وذلك ليثبت تفوقه على منافسه، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما الخميس.

8 مباريات انتهت بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي بالتعادل.