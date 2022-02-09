الجزيرة "سادسًا" لمونديال الأندية بالخسارة أمام مونتيري

حسم فريق نادي مونتيري المكسيكي المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

الجزيرة خسر في ربع النهائي على يد فريق نادي الهلال السعودي بستة أهداف مقابل هدف واحد، بينما خسر مونتيري على يد الأهلي المصري بهدف دون رد، ليلعب الفريقين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

تقدم مونتيري بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعدما سجل زايد سلطان هدفًا في مرمى فريقه الجزيرة عن طريق الخطأ، ليصعب مهمة فريقه في الدقائق الأولى من المباراة.

وأضاف فونيس موري لاعب الجزيرة الهدف الثاني من عمر المباراة بالدقيقة 11، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليستلمها موري داخل منطقة الجزاء، ويضعها في مرمى الجزيرة.

وسجل الهدف الثالث لفريق نادي مونتيري اللاعب سيزار مونتيس بالدقيقة 25، بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، وضعها مونتيس في المرمى بشكل رائع.

مونتيري الخامس والجزيرة السادس..

نهاية المباراة بفوز مونتيري على الجزيرة 3-1 في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس



شاهد أهداف المباراة#الجزيرة_مونتيري#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/tatGDjrDfc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 9, 2022

وقبل نهاية المباراة، بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكن اللاعب برونو دي أوليفيرا من تقليص الفارق، بعدما سجل هدفًا من كرة عرضية وضعها في المرمى بسهولة ويسر.

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وبذلك ينهي الفريقين مشوارهما في بطولة كأس العالم للأندية 2021، باحتلال مونتيري المركز الخامس، بينما الجزيرة صاحب الأرض المركز السادس.