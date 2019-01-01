مارسيل كايزر: الجزيرة يمتلك ما يلزم لتقديم كرة جميلة ونتائج إيجابية

مارسيل كايزر المدرب الجديد للجزيرة واثق من قدرة فريقه العودة لطريق الانتصارات لأنه يمتلك ما يلزم من لاعبين وروح قتالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى مارسيل كايزر المدير الفني الجديد للجزيرة ثقته في امتلاك النادي ما يلزم من لاعبين وروح قتالية لتقديم كرة قدم جميلة ونتائج إيجابية.

وكان الجزيرة قد أقال مدربه يورجن ستريبل وأعاد مدربه السابق كايزر الذي تولى مهمة تدريبه بداية الموسم الماضي قبل أن يفسخ عقده للانتقال لتدريب سبورتينج لشبونه البرتغالي.

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ويستعد الجزيرة لمواجهة خورفكان مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي الإماراتي، وقد أبدى كايزر تفاؤله في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية.

إذ قال "تدربنا جيدًا لمدة 3 أيام قبل انضمام اللاعبين الدوليين لنا واكتمال تشكيل الفريق بنسبة كبيرة، نحن جاهزون الآن لتقديم ما يلزم لإسعاد جماهير الجزيرة، الفريق يمتلك المهارات اللازمة والروح المعنوية التي تمنحنا الكثير من الطاقة".

وأكد كايزر إعجابه باللاعبين وحماسهم خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا غياب كينو وخلفان مبارك عن المباراة للإصابة، ومبديًا أمله في أن يستعيد مراد باتنا وسلطان الغافري وثولاني سيريرو مستواهم البدني قبل انطلاق اللقاء.

وحول منافسه، قال المدرب الهولندي "دوري الخليج العربي أحد أقوى الدوريات في المنطقة، وهذا ما يفرض احترام جميع المنافسين. خورفكان يمتلك قدرة ممتازة على تنفيذ الهجمات المرتدة خاصة أن الهجوم يتلقى دعمًا جيدًا من الوسط خلالها، لديهم نقاط قوة وكذلك نقاط ضعف، درسنا الفريق جيدًا وجاهزون لمواجهته".

وأخيرًا قال المدرب صاحب الـ50 عامًا حول اللاعبين الجدد في الجزيرة "شهد الفريق بعض التغيرات عما كان عليه في الموسم الماضي، لكن جميع اللاعبين الأساسيين مازالوا في الفريق. النجوم الجدد يتمتعون بانسجام جيد مع زملائهم وهذا سينعكس إيجابيًا على تطور الأداء".

"الجزيرة يمتلك ما يلزم لتقديم كرة قدم جميلة وتحقيق نتائج إيجابية، لهذا ينصب تركيزنا الآن على تحقيق هذا الأمر وإسعاد جماهير فخر أبو ظبي".