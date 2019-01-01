مدرب الجزيرة: هدفنا الأول ضد الوصل أشبه بالقصة الجميلة

انتصار كبير للجزيرة على الوصل

أبدى مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة سعادته الكبيرة بالفوز على الوصل ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الجزيرة حقق انتصارًا خارجيًا رائعًا على استاد زعبيل في دبي، إذ هزم مستضيفه الوصل بأربعة أهداف دون رد أحرز منها النجم علي مبخوت 3 أهداف فيما أضاف عمر عبد الرحمن "عموري" الهدف الرابع.

ريجيكامب: حذرت لاعبي الوصل من علي مبخوت هداف الجزيرة

وأكد المدرب الهولندي أنه سعيد جدًا بالفوز والأداء العام لفريقه وتقليص الفارق مع الشارقة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي إلى 4 نقاط.

وأضاف حول هدف مبخوت الأول "الهدف أشبه بالقصة الجميلة، كونه جاء بعد فاصل هجومي رائع شهد عدد من التمريرات الممتازة للكرة بين أكثر من لاعب من لاعبي الفريق، وفي النهاية توج علي مبخوت جهد الجميع بإحراز هذا الهدف الجميل".

وجاء هدف الجزيرة الأول بعد هجمة جماعية انتهت بتمريرة عرضية حاسمة من محمد فوزي نجح مبخوت في استغلالها وإحراز الهدف.

الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر الشارقة و3 نقاط عن الوصيف شباب الأهلي.

الوصل على الجانب الآخر تراجع للمركز الثامن من جدول الترتيب بعدما توقف رصيده عند النقطة الـ12، وقد أكد مدربه لورينت ريجيكامب أنه حذر لاعبي فريقه من خطورة علي مبخوت، موضحًا أنهم ارتكبوا أخطاءً جسيمة أدت لتلك الخسارة الثقيلة.