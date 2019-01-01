انتصارات مقنعة للوصل والجزيرة والنصر في دوري الخليج العربي

الشارقة خسر بالأمس أمام الظفرة

حققت أندية النصر والجزيرة والوصل انتصارات مقنعة على حساب الفجيرة وبني ياس وخورفكان ضمن الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي الإماراتي .

النصر أكرم ضيافة الفجيرة في استاد آل مكتوم بنادي النصر وهزمه بهدف دون رد أحرزه محمود خميس عند الدقيقة الـ67 من المباراة.

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وواصل الجزيرة مطارده فرسان الصدارة بالفوز خارج ملعبه على بني ياس بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم بيدرو كوندي بهدف عند الدقيقة الـ39 لكن سالم علي إبراهيم سجل التعادل للجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، ونجح الجزيرة في إحراز هدف الفوز الثمين بواسطة نجمه وهدافه علي مبخوت من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ71.

ونجح الوصل في قلب تأخره بهدف بعد نهاية الشوط الأول لصالح خورفكان سجله رفائيل دودو عند الدقيقة الـ14 من اللقاء إلى انتصار ثمين في الشوط الثاني بنتيجة 3-1.

وقد سجل أهدافه الإمبراطور الثلاثة فيرناندو جايبور (هدفين) وويلتون سواريز هداف الشارقة والموسم الماضي من الدوري الإماراتي.

الفوز عزز حظوظ الجزيرة في مطاردة الصدارة، إذ رفع رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر "الشارقة"، فيما تحرك رصيد النصر للنقطة الـ20 والوصل للنقطة الـ15 في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي.

وزادت الخسارة من معاناة الفجيرة وخورفكان في منطقة الهبوط، إذ بقي الأخير بنقاطه الأربعة في المركز الأخير والفجيرة بنقاطه التاسعة في المركز الـ12، أما بني ياس فيقبع في المركز العاشر بنقاطه الـ11.