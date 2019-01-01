مارسيل كايزر فخور بأداء الجزيرة رغم الخسارة أمام الإمساعيلي

المدرب سعيد بعودة كينو وعامر عبد الرحمن

قال مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة الإماراتي أنه فخور بأداء لاعبيه رغم خسارتهم أمام الإسماعيلي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الفريق الإماراتي غادر البطولة العربية بعد الخسارة ذهابًا إيابًا أمام الإسماعيلي بنتيجة واحدة هي 2-0، وقد أهدر الدراويش ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت في أبو ظبي اليوم الثلاثاء.

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المدرب الهولندي نظر للنصف الممتلئ من الكأس خلال تصريحاته بعد اللقاء، بقوله "بداية أنا فخور جدًا بلاعبي الفريق الذين بذلوا قصارى جهدهم وأظهروا روحًا رائعة خلال المباراة وتحلوا بالإصرار على تعويض الخسارة في مباراة الذهاب".

"كنا جيدين في الشوط الأول واستحوذنا على الكرة جل فترات الشوط، كنا نستحق إحراز هدف خاصة عبر فرصة فيصل المطروشي، الإسماعيلي كان قريبًا أيضًا من التسجيل لولا تصدي عادل أبو بكر لركلة الجزاء التي احتسبت لهم في بداية المباراة".

"النقطة الإيجابية الأخرى من المباراة هي المستوى الممتاز للثنائي كينو وعامر عبد الرحمن بعد عودتهم للعب بعد غيابهم فترة طويلة للإصابة".

أضاف كايزر "حاولنا أن نصل للمرمى ونصنع الفرص في الشوط الثاني، غيرنا طريقة لعبنا واكتفينا بثلاثة مهاجمين لزيادة الكثافة الهجومية، هذا التغيير في أسلوب اللعب كان ينطوي على مخاطرة قبولنا الهجمات المرتدة، وقد حدث هذا بالفعل وسجل الإسماعيلي منها هدفيه".