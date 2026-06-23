ستُقام مباراة الجزائر ضد النمسا في 27 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة

إنها مواجهة مباشرة على مقعد مضمون في دور الـ32 بين الجزائر والنمسا في المجموعة J من كأس العالم، مع أن الأرجنتين قد حسمت بالفعل صدارة المجموعة.

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قصة كأس العالم حتى الآن

عادت الجزائر بقوة لتفوز على الأردن 2-1 وتقصي الوافدين الجدد إلى كأس العالم قبل مباراة من النهاية بفضل هدفي الشوط الثاني ⁠من البديل نذير بن بوعلي وأمين غويري.

ألغت رأسية بن بوعلي هدف التقدم الذي سجله نزار الرشدان في الشوط الأول، وسجل غويري من مسافة قريبة وسط ازدحام أمام المرمى قبل ثماني دقائق من النهاية ليُبقي آمال الجزائر في الأدوار الإقصائية حية بعد خسارة 3-0 ⁠أمام الأرجنتين. كان النجم الأسطوري رياض محرز على مقاعد البدلاء أمام الأرجنتينيين لكنه بدأ الفوز على الأردن ومن المفترض أن يحتفظ بمكانه في هذه المواجهة الحاسمة.

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كانت النمسا في الجانب الخاسر من عرضٍ استثنائي لليونيل ميسي في الجولة الثانية، حيث خسرت 2-0 أمام حاملة اللقب الأرجنتين. فازت على الأردن 3-1 في الجولة الأولى، لذا تبقى آمالها في التأهل بين يديها. من المرجح أن يدخل خاسر هذه المباراة إلى دور الـ32 كخاسر محظوظ، لكن لا أحد يريد خوض هذا النوع من اليانصيب في هذه المرحلة. فارق الأهداف لدى النمسا أفضل من الجزائر، لذا فإن التعادل سيؤهلها. خاض مارسيل سابيتزر مباراته رقم 100 مع النمسا أمام الأرجنتين، وسيكون لاعب الوسط المبدع في دورتموند شخصية محورية إذا كانت النمسا ستتقدم أكثر في البطولة.

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التشكيلات المتوقعة

الجزائر: زيدان؛ بلغالي، ماندي، بن سبعيني، آيت نوري؛ بوداوي، بن طالب؛ حاج موسى، مازا، شعيبي؛ غويري.

النمسا: شلاغر؛ بوش، دانسو، ألابا، لايمر؛ سايفالد، شلاغر؛ شميد، فانر، سابيتزر؛ غريغوريتش.

قائمة الجزائر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أسامة ​بن بوط (اتحاد الجزائر)، ميلفين ماستيل (ستاد نيونيه)، لوكا زيدان (غرناطة)

المدافعون: أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)، ريان آيت-نوري (مانشستر سيتي)، زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل)، رفيق ⁠بلغالي (فيرونا)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)، سمير شرقي (باريس إف سي)، جاوين حاجم (يونغ بويز برن)، عيسى ⁠ماندي (ليل)، محمد أمين توغاي (الترجي)

لاعبو الوسط: حسام عوار (الاتحاد)، نبيل بن طالب (ليل)، هشام بوداوي (نيس)، فارس شعيبي (آينتراخت فرانكفورت)، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن)، ياسين ‌تيتراوي (شارلروا)، رامز زروقي (تفنتي)

المهاجمون: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), ‌Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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قائمة النمسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

المدافعون: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

لاعبو الوسط: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

المهاجمون: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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أخبار الفريق والقوائم

يدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدرب النمسا رالف رانغنيك. وكما هو الحال مع الجزائر، لا تتوفر حالياً أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت الجزائر في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا بنتيجة 2-1 على الأردن في 23 يونيو، وهو فوز بعد العودة حُسم بتسديدة متأخرة من أمين غويري. وقبل ذلك، تعرضت لهزيمة 3-0 أمام الأرجنتين في الجولة الأولى. وفي سلسلة ما قبل البطولة، فازت الجزائر على بوليفيا 4-0 وتغلبت على هولندا 1-0. كما تعادلت 0-0 مع أوروغواي في مارس. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت الجزائر ثمانية أهداف واستقبلت أربعة.

فازت النمسا في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وخسرت واحدة وفازت واحدة. وانتهت مباراتها الأحدث بهزيمة 2-0 أمام الأرجنتين في 22 يونيو، حيث سجل ليونيل ميسي هدفين في دالاس. وقبل ذلك، فازت النمسا على الأردن 3-1 في الجولة الأولى لتحقق أول فوز لها في كأس العالم منذ 1990. وفي المباريات الودية قبل البطولة، فازت على تونس 1-0 وعلى جمهورية كوريا 1-0، وسجلت فوزًا كاسحًا 5-1 على غانا في مارس. سجلت النمسا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الأخيرة بين الجزائر والنمسا. تمثل هذه المباراة في ملعب كانساس سيتي أحدث نقطة بيانات متاحة، وستتم إضافة التحديثات إذا أصبحت معلومات تاريخية إضافية متاحة.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل النمسا حاليًا المركز الثاني والجزائر المركز الثالث قبل مباراة الجولة الثالثة الحاسمة هذه.