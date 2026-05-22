لمشاهدة المباريات خارج بلد البث الأصلي، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة افتراضية خاصة، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN, NordVPN أو Surfshark وثبّت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. سجّل الدخول وشاهد. اعثر على البث المباشر، واضغط تشغيل.

الناقلون لكأس العالم 2026 FIFA حول العالم

حملة الجزائر في كأس العالم 2026

بعد اثني عشر عامًا من مشوارهم الذي لا يُنسى إلى دور الـ16 في البرازيل حيث أوصلوا الأبطال في نهاية المطاف ألمانيا إلى أقصى حد في الوقت الإضافي، عادت الجزائر أخيرًا إلى أكبر مسرح في كرة القدم. يدخل ثعالب الفنك حقبة جديدة واعدة، يمزجون بسلاسة بين قيادة المخضرمين من الركائز الأساسية مثل رياض محرز وبين جيل جديد ديناميكي عالي المهارة الفنية. بالنسبة لقاعدة الجماهير الجزائرية الشغوفة، فإن هذه العودة إلى كأس العالم هي أكثر من مجرد تأهل؛ إنها تتويج لفترة انتقالية ضخمة تهدف إلى استعادة مكانتهم كأحد عمالقة كرة القدم الأفريقية.

كانت رحلتهم إلى أمريكا الشمالية محددة بحملة تصفيات مثيرة للإعجاب ومهيمنة إلى حد كبير. وبحجزهم مقعدهم بطريقة مريحة، أنهى الخضر مجموعتهم التمهيدية الأفريقية بثمانية انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة فقط. وكانت القوة الدافعة بلا منازع وراء هذا المشوار هي مهاجم فولفسبورغ محمد أمورة، الذي أسفرت مستوياته المتوهجة عن 10 أهداف مذهلة خلال التصفيات، ما جعله هداف التصفيات التمهيدية الأفريقية. وتحت إشراف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى المسؤولية في أوائل 2024، اجتازت الجزائر التصفيات بإحساس متجدد بالهدف والصلابة.





Getty Images





تكتيكيًا، قام بيتكوفيتش، الذي يجلب خبرة قيّمة في كأس العالم من فترة تدريبه لسويسرا في بطولة 2018، بتطبيق نظام يعتمد بشكل كبير على الاستحواذ وفرض إيقاع المباراة. وإدراكًا للكفاءة الفنية الهائلة للاعبين مثل أمين غويري، وريان آيت-نوري، وفارس شايبي، يفضل بيتكوفيتش إعدادًا يخلق السيطرة ويحرم الخصم من الكرة. وبينما كان نهجه فعالًا للغاية في تحقيق النتائج، فسيُختبر بدقة على الساحة العالمية. سيحتاج المدرب إلى ضمان أن يترجم نظامه القائم على الاستحواذ إلى اختراق هجومي حاسم، متجنبًا فخ أن يصبح بطيئًا أو متثاقلًا للغاية عند محاولة اختراق الدفاعات الصلبة ذات المستوى العالمي التي من المؤكد أنهم سيواجهونها في المجموعة.







