الجزائر جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون: البث المباشر، دليل القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

دليل شامل بكل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباراة الجزائر القادمة في كأس العالم لكرة القدم 2026.

الناقلون لكأس العالم 2026 FIFA حول العالم

🌍 البلد / المنطقة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | كاراكول بلاي | ditu | راديو ناسيونال دي كولومبيا | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

New World Sport App

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 المملكة المتحدة | ITVX | STV اسكتلندا | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

حملة الجزائر في كأس العالم 2026

بعد اثني عشر عامًا من مشوارهم الذي لا يُنسى إلى دور الـ16 في البرازيل حيث أوصلوا الأبطال في نهاية المطاف ألمانيا إلى أقصى حد في الوقت الإضافي، عادت الجزائر أخيرًا إلى أكبر مسرح في كرة القدم. يدخل ثعالب الفنك حقبة جديدة واعدة، يمزجون بسلاسة بين قيادة المخضرمين من الركائز الأساسية مثل رياض محرز وبين جيل جديد ديناميكي عالي المهارة الفنية. بالنسبة لقاعدة الجماهير الجزائرية الشغوفة، فإن هذه العودة إلى كأس العالم هي أكثر من مجرد تأهل؛ إنها تتويج لفترة انتقالية ضخمة تهدف إلى استعادة مكانتهم كأحد عمالقة كرة القدم الأفريقية.

كانت رحلتهم إلى أمريكا الشمالية محددة بحملة تصفيات مثيرة للإعجاب ومهيمنة إلى حد كبير. وبحجزهم مقعدهم بطريقة مريحة، أنهى الخضر مجموعتهم التمهيدية الأفريقية بثمانية انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة فقط. وكانت القوة الدافعة بلا منازع وراء هذا المشوار هي مهاجم فولفسبورغ محمد أمورة، الذي أسفرت مستوياته المتوهجة عن 10 أهداف مذهلة خلال التصفيات، ما جعله هداف التصفيات التمهيدية الأفريقية. وتحت إشراف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى المسؤولية في أوائل 2024، اجتازت الجزائر التصفيات بإحساس متجدد بالهدف والصلابة.


تكتيكيًا، قام بيتكوفيتش، الذي يجلب خبرة قيّمة في كأس العالم من فترة تدريبه لسويسرا في بطولة 2018، بتطبيق نظام يعتمد بشكل كبير على الاستحواذ وفرض إيقاع المباراة. وإدراكًا للكفاءة الفنية الهائلة للاعبين مثل أمين غويري، وريان آيت-نوري، وفارس شايبي، يفضل بيتكوفيتش إعدادًا يخلق السيطرة ويحرم الخصم من الكرة. وبينما كان نهجه فعالًا للغاية في تحقيق النتائج، فسيُختبر بدقة على الساحة العالمية. سيحتاج المدرب إلى ضمان أن يترجم نظامه القائم على الاستحواذ إلى اختراق هجومي حاسم، متجنبًا فخ أن يصبح بطيئًا أو متثاقلًا للغاية عند محاولة اختراق الدفاعات الصلبة ذات المستوى العالمي التي من المؤكد أنهم سيواجهونها في المجموعة.