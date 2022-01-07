"الجزائر المرشح الأول وكأس الأمم أكبر من فرديات صلاح ومحرز وماني”

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، ويتوقع جيريمي لاعب منتخب الكاميرون السابق وتشيلسي الإنجليزي، أن تشهد البطولة العديد من المفاجآت ولكنها أكبر من المستويات الفردية.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم الأحد 9 يناير 2022، وحتى الأحد السادس من فبراير للعام ذاته، في الكاميرون.

وقال جيريمي في تصريحات لموقع "Sportsmail" عن البطولة: "البطولة الإفريقية تعود إلى بلادي للمرة الأولى منذ عام 1972، ولا أستطيع أن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن، ربما ساهمت في فوز الكاميرون بالبطولة مرتين، ولكني حزين لأنني لم أتمكن من لعب البطولة في الكاميرون أثناء مسيرتي".

وواصل: "هذه هي الحياة، الآن سأشاهد البطولة كمشجع، سيتعين على فريقنا الشاب بذل الكثير من الجهد للفوز على أرضه، ستكون بطولة شديدة التنافس".

وتابع: "نحن محظوظون لوصول أكبر أسماء كرة القدم إلا بلادنا، محمد صلاح، ساديو ماني، إدوارد ميندي، رياض محرز، جميعهم يقدمون مستويات مميزة في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "ومع هذا فإن كأس الأمم الإفريقية دائمًا تحمل العديد من المفاجآت، فليس من الضرورة أن يفوز الفريق الذي يضم أكثر لاعبين بارزين، فمن واقع خبرتي لتفوز بالبطولة، فأنت بحاجة إلى مجموعة من اللاعبين الذين يستمتعون باللعب معًا ولديهم غرفة ملابس جيدة".

وعن توقعاته للمنتخب الذي سيحقق اللقب الغالي، قال: "هناك عدد قليل مرشح للفوز بالبطولة، وعلى رأسهم الجزائر التي تريد الحفاظ على لقبها، كذلك منتخب السنغال أتوقع أن يصل للمباراة النهائية، ومع هذا فأنا كلي ثقة في بلدي أن تصنع إنجازًا كبيرًا وتصل إلى أبعد نقطة ممكنة".