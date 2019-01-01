طائرتان إضافيتان لنقل جماهير الجزائر إلى مصر

المنتخب الجزائري يسير بخطى ثابتة في كأس أفريقيا وأصبح مرشحًا قويًا لنيل اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت وزارة الرياضة الجزائرية دعم المنتخب الوطني المتواجد في مصر بمشجعين إضافيين، لمؤازرة الفريق خلال ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

محاربو الصحراء تأهلوا إلى ربع النهائي بعد التغلب على غينيا بثلاثية نظيفة، ليلاقوا كوت ديفوار في الدور المقبل، بعد غدٍ الخميس، على استاد السويس.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا اليوم الثلاثاء، نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية، جاء فيه: "أمام الطلب المتزايد وبتعليمات من الوزير الأول، تم تسخير طائرتين لشركة طاسيلي للطيران، لنقل 350 مناصرًا إضافيًا بنفس صيغة النقل عبر طائرة شارتر، بالإضافة إلى توفير حافلة نقل المشجعين إلى الملعب وتذاكر الدخول بتسعيرة إجمالية تقدر بـ35000 د.ج. للفرد الواحد".

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ومن المقرر أن يكون إقلاع الطائرتين في الثانية فجر بعد غدٍ الخميس، على أن تصل إلى مطار القاهرة في السادس من صباح اليوم نفسه، ثم يتم نقل الجمهور بحافلات إلى مدينة السويس، وستكون العودة إلى الجزائر في منتصف ليل يوم المباراة.

يذكر أن محاربي الصحراء أحد المرشحين للتتويج بلقب البطولة القارية، وفقًا للأداء الذي قدمونه خلال المباريات الماضية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من الجزائر وكوت ديفوار، الفائز من مواجهة نيجيريا وجنوب أفريقيا، التي تقام في الخميس المقبل كذلك.