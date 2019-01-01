تذكرتي ترحب بالجزائريين في مصر وتنص قواعد كأس أمم إفريقيا

تذكرتي تتمنى أن يتوج الجزائر باللقب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدرت شركة "تذكرتي"، المتخصصة في بيع وتوزيع تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بيانًا ترحيبيًا بالجماهير الجزائرية، التي ستتواجد في القاهرة الأيام القادمة، لتشجيع منتخب بلادهم بالبطولة القارية.

منتخب الجزائر سيواجه كوت ديفوار مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وجاء بيان تذكرتي حول المباراة كالآتي:

"ترحب شركة تذكرتي أشد الترحيب بجميع الأشقاء الجزائريين القادمين إلى بلدهم الثاني مصر، لتشجيع المنتخب العربي الجزائري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونتمنى له جميعًا مزيدًا من الانتصارات والتتويج بالأميرة الإفريقية.

وتتمنى شركة تذكرتي إقامة سعيدة لجميع الأشقاء الجزائريين والضيوف الأجانب، حيث تلفت النظر إلى مجموعة من القواعد المنظمة للبطولة على النحو التالي:

أولًا: تنص القواعد المنظمة للبطولة على ضرورة استخراج الشخص لبطاقة المشجع الأولى الFan ID، وعليه حملها بصورة ظاهرة طوال تواجده في أيام البطولة بالقاهرة أو المدن الأخرى، التي تقام فيها مباريات البطولة.

ثانيًا: يوجد منفذ لشركة تذكرتي بمطار القاهرة، حيث يمكن للأشقاء الجزائريين بسهولة استخراج الـ Fan ID والحصول على تذاكر المباريات.

ثالثًا: تسهيلًا على الأخوة الجزائريين وحدهم، يمكنهم لضيق الوقت ولخروج عدد من المشجعين من نطاق المطار، وحضور المباريات بجواز السفر وتذكرة المباراة.

رابعًا: إذ تتمنى شركة تذكرتي وشركات الأمن التابعة لها للمنتخب الجزائري، تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولة، فإنها تعد أيضًا باستمرار التنظيم المبهر لمباريات البطولة، والشكل الحضاري لجميع المباريات مع حسم كامل في مواجهة أي خروج عن الروح الرياضية".