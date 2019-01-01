فيديو - لاعبو السد يوجهون رسائل لبونجاح قبل النهائي الأفريقي

أقل من 72 ساعة تفصلنا عن نهائي الجزائر والسنغال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص لاعبو السد القطري على دعم زميلهم الجزائري بغداد بونجاح؛ مهاجم الفريق، والذي يستعد مع منتخب بلاده لخوض نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

محاربو الصحراء يلاقون السنغال بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي النسخة الـ32 من البطولة القارية.

حضر سيرًا على الأقدام إلى مصر - كاف يكافئ مشجع زيمبابوي

ونشر الحساب الرسمي للنادي القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يحث به اللاعبون زميلهم الجزائري على العودة بالكأس، وجاء فيه:

تشافي: أتمنى لك ولزملائك التوفيق في النهائي، عليك الفوز بالنهائي، حظ موقف.

حسن الهيدوس: بالتوفيق إن شاء الله، جيبوها وتعالوا.

حسن الشيب: أبارك لبونجاح والمنتخب الجزائري الوصول للنهائي، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.

طارق سلمان: مبروك التأهل للنهائي، ليتك تعود بالكأس بالتوفيق.

بيدرو ميجيل: مبروك للوصول للنهائي، أتمنى لك حظًا موفقًا في النهائي.

نام تاي: نحن ندعمك.

وو يونج جونج: حظ موفق في النهائي، الجميع هنا يدعمك.

علي أسد: بالتوفيق، إن شاء الله تكون أنت بطل أفريقيا.

سالم الهاجري: بالتوفيق يا بغداد، إن شاء الله تفرحنا وكلنا وراؤك، بالتوفيق إن شاء الله ترجع بالكأس.

حامد إسماعيل: بالتوفيق وإن شاء الله تسجل وترجع بالكأس.

مشعل برشام: بالتوفيق لك ولمنتخب الجزائر، إن شاء الله تفرحنا وتفرح كل العرب.

مصعب خضر: ارجع بالكأس.

عبد الكريم حسن: نحن أبطال آسيا وأنتم أبطال أفريقيا، أبطال الزعيم.

كل التوفيق لنجمنا بغداد بونجاح في نهائي كأس أمم أفريقيا#السد#قطر pic.twitter.com/zn6VqINMqu — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 17, 2019

يذكر أن الجزائر وصلت للنهائي بعدما تغلب على نيجيريا بثنائية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي، بينما أقصت السنغال تونس بالفوز بهدف وحيد في الأشواط الإضافية.