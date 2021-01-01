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نجوم الجزائر في الخليج .. النصر يضم مهدي عبيد وهلال سوداني للدوري السعودي

تامر أبو سيدو
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El Hillel Soudani of Algeria vs. Lesotho's Mafa Moremoholo
RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images
نجما الخضر للعب في منطقة الخليج

شهدت الـ48 ساعة الأخيرة الإعلان رسميًا عن انتقال نجمي منتخب الجزائر، مهدي عبيد وهلال سوداني، للعب في منطقة الخليج العربي.

النصر الإماراتي أعلن يوم أمس تعاقده مع عبيد لاعب وسط نانت الفرنسي لمدة موسم ونصف، ولم يُوضح النادي التفاصيل المالية للصفقة لكن قيل في الإعلام أنها كلفته 1.5 مليون يورو.

وظهر اليوم أعلن الفتح السعودي عن تعاقده مع هلال سوداني في صفقة انتقال حر بعدما فسخ المهاجم صاحب الـ33 عامًا عقده مع أولمبياكوس اليوناني قبل عدة أيام.

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#الفتح ينهي التعاقد من الجزائري هلال سوداني#سوداني_فتحاوي 💙💚💪🏻@Hillal_Soudani pic.twitter.com/jcn8CsOOK4

وأوضح الفتح أن سوداني وقع عقدًا يمتد لـ6 أشهر فقط، دون أن يُوضع التفاصيل المالية أو إن كان هناك بندًا يُتيح إمكانية تجديد العقد بنهاية الموسم الجاري.

يُشار إلى أن مهدي عبيد كان أحد عناصر منتخب الخُضر المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، فيما أبعدت الإصابة المهاجم سوداني عن البطولة.

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