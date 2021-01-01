نجوم الجزائر في الخليج .. النصر يضم مهدي عبيد وهلال سوداني للدوري السعودي
شهدت الـ48 ساعة الأخيرة الإعلان رسميًا عن انتقال نجمي منتخب الجزائر، مهدي عبيد وهلال سوداني، للعب في منطقة الخليج العربي.
النصر الإماراتي أعلن يوم أمس تعاقده مع عبيد لاعب وسط نانت الفرنسي لمدة موسم ونصف، ولم يُوضح النادي التفاصيل المالية للصفقة لكن قيل في الإعلام أنها كلفته 1.5 مليون يورو.
تعاقد | ✍🏻— AL-NASR FC (@ALNasrSC) January 29, 2021
شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد قادماً من نادي نانت الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، على أن يتم تسجيله بدلاً من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف#نادي_النصر pic.twitter.com/Y6YFJszS9m
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وظهر اليوم أعلن الفتح السعودي عن تعاقده مع هلال سوداني في صفقة انتقال حر بعدما فسخ المهاجم صاحب الـ33 عامًا عقده مع أولمبياكوس اليوناني قبل عدة أيام.
#الفتح ينهي التعاقد من الجزائري هلال سوداني#سوداني_فتحاوي 💙💚💪🏻@Hillal_Soudani pic.twitter.com/jcn8CsOOK4
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 30, 2021
وأوضح الفتح أن سوداني وقع عقدًا يمتد لـ6 أشهر فقط، دون أن يُوضع التفاصيل المالية أو إن كان هناك بندًا يُتيح إمكانية تجديد العقد بنهاية الموسم الجاري.
يُشار إلى أن مهدي عبيد كان أحد عناصر منتخب الخُضر المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، فيما أبعدت الإصابة المهاجم سوداني عن البطولة.