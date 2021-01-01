نجوم الجزائر في الخليج .. النصر يضم مهدي عبيد وهلال سوداني للدوري السعودي

نجما الخضر للعب في منطقة الخليج

شهدت الـ48 ساعة الأخيرة الإعلان رسميًا عن انتقال نجمي منتخب الجزائر، مهدي عبيد وهلال سوداني، للعب في منطقة الخليج العربي.

النصر الإماراتي أعلن يوم أمس تعاقده مع عبيد لاعب وسط نانت الفرنسي لمدة موسم ونصف، ولم يُوضح النادي التفاصيل المالية للصفقة لكن قيل في الإعلام أنها كلفته 1.5 مليون يورو.

تعاقد | ✍🏻

شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد قادماً من نادي نانت الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، على أن يتم تسجيله بدلاً من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف#نادي_النصر pic.twitter.com/Y6YFJszS9m — AL-NASR FC (@ALNasrSC) January 29, 2021

وظهر اليوم أعلن الفتح السعودي عن تعاقده مع هلال سوداني في صفقة انتقال حر بعدما فسخ المهاجم صاحب الـ33 عامًا عقده مع أولمبياكوس اليوناني قبل عدة أيام.

#الفتح ينهي التعاقد من الجزائري هلال سوداني#سوداني_فتحاوي 💙💚💪🏻@Hillal_Soudani pic.twitter.com/jcn8CsOOK4

— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 30, 2021

وأوضح الفتح أن سوداني وقع عقدًا يمتد لـ6 أشهر فقط، دون أن يُوضع التفاصيل المالية أو إن كان هناك بندًا يُتيح إمكانية تجديد العقد بنهاية الموسم الجاري.