قميص منتخب الجزائري هدية بلعمري لرئيس الشباب

خالد البلطان حضر للمعسكر مساء أمس الثلاثاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قدم الجزائري خالد بلعمري؛ مدافع الشباب السعودي، هدية إلى رئيس النادي على هامش مران الفريق، صباح اليوم الأربعاء..

البلطان حضر إلى ألمانيا مساء أمس الثلاثاء، للإطلاع على استعدادات الفريق للموسم الجديد 2019-2020.

وقام الجزائري بإهداء رئيس الشباب قميص منتخب بلاده، موقعًا من عدد من لاعبي محاربي الصحراء، بمناسبة تتويجهم أبطالًا للقارة السمراء.

📷 النجم الجزائري جمال بن العمري يهدي الاستاذ #خالد_البلطان قميص منتخب الجزائر الحائز موخراً على كأس أمم أفريقيا



______#البلطان_في_معسكر_الشرق pic.twitter.com/MVhYMLq7Sw — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 31, 2019

المنتخب الجزائري حصد لقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بعد التغلب على السنغال بهدف وحيد، في النهائي على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الليث الأبيض حقق الفوز وديًا اليوم الأربعاء، أمام بادربورن الألماني بسباعية مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)