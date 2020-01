بلماضي يتوج بجائزة مدرب العام في إفريقيا

تُوج الجزائري جمال بلماضي، بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019، بعد النجاح المُبهر لفريقه على مدار السنة الماضية.

اختيار بلماضي جاء خلال الحفل الذي أقامه الكاف مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، بتواجد مجموعة من أهم الشخصيات الرياضية البارزة وفي مقدمتها جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي.

ويأتي فوز بلماضي بعد قيادته منتخب الجزائر للفوز على كأس أمم إفريقيا الماضية، بعد تخطي نظيره السنغالي في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت بمصر.

Djamel Belmadi crowned Men’s African Coach of the Year after a historic 2019!



Congratulations! 👏 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/ld0Xo8EsHT