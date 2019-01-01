بلعمري: بلايلي مثال لكل لاعب أخطأ في صغره

مدافع الخضر يُشيد بزميله المهاجم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جمال بلعمري مدافع الجزائر بزميله المهاجم يوسف البلايلي، مؤكدًا أنه مثال لكل لاعب أخطأ في صغره.

وساهم البلايلي بقوة في إنجاز الخُضر بالفوز بكأس أمم أفريقيا بعد غياب دام 29 عامًا، وقد نال إعجاب الجميع حتى أن العديد من الأندية العربية وبعض الأندية الفرنسية أبدت اهتمامها بضمه من الترجي التونسي.

وعاش البلايلي تجربة أليمة، إذ أوقف لعامين نتيجة ثبوت تعاطيه لمادة الكوكايين حين كان لاعبًا مع اتحاد العاصمة الجزائري، وقد كانت العقوبة في البداية الإيقاف لـ4 سنوات قبل أن تُخفض لاحقًا بسبب ثبوت عدم تعمده تعاطي تلك المادة المخدرة المحظورة.

يوسف بلايلي.. من تعاطي الكوكايين إلى عرش أفريقيا

ولم ييأس اللاعب أو يرفع الراية البيضاء، بل عاد مطلع عام 2017 وأحيا مسيرته الكروية من جديد بالانضمام أولًا للفريق الثاني في أنجيه الفرنسي ثم العودة لفريقه القديم "الترجي التونسي"، وهنا استعاد كامل تألقه وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال أفريقيا عام 2018 وقاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب 2019.

وقرر المدرب جمال بلماضي منح بلايلي فرصة أخرى مع منتخب الجزائر وضمه لقائمة الفريق في كأس أمم أفريقيا، وقد كان عند حُسن الظن.

بلعمري تحدث لصحيفة النهار الجزائرية قائلًا عن زميله "أمرنا الله بمسامحة المخطئين، بلايلي مثال لكل لاعب شاب أخطأ في صغره، لا يجب أن نذبح اللاعب. الحمد لله جاء مدرب ورئيس اتحاد كرة قدم لا يظلموا".

يُذكر أن منتخب محاربي الصحراء تُوج بلقب القارة السمراء بعد فوزه على السنغال مساء أمس في استاد القاهرة الدولي بهدف دون رد.