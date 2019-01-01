نحس الجزائر مع كأس القارات يتواصل بعد أمم إفريقيا 2019

الجزائر لن تشارك في القارات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تُوج المنتخب الجزائري مساء الجمعة بلقب أمم إفريقيا لنسخة 2019، ولكن رغم ذلك قد لا يشارك في بطولة كأس القارات بسبب قرارات الاتحاد الدولي الأخيرة.

وفازت الجزائر بهدف نظيف على السنغال في القاهرة لتحقق لقبها الإفريقي الثاني بعد تحقيق البطولة في نسخة 1990.

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وأعلن الاتحاد الدولي في وقت سابق هذا العام عن إلغاء بطولة كأس القارات لنسخة 2021 في إطار خططه لتطوير المسابقات، واستبدالها بكأس العالم للأندية في شكله الجديد.

إلغاء البطولة يعني أن مرة أخرى الجزائر ستغيب عن تمثيل إفريقيا على الساحة الدولية كبطل بعدما لم تلتحق بالنسخة الأولى وقتما تُوجت عام 1990.

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وأُقيمت أول نسخة للقارات في المملكة العربية السعودية عام 1992، ومثل القارة السمراء الكوت ديفوار بطلة إفريقيا لنفس العام.

وينتظر أن تقام كأس العالم للأندية في نسخة 2021 بمشاركة 24 فريقاً من مختلف القارات بعدما كانت تقام بمشاركة أبطال كل اتحاد فقط والمستضيف.